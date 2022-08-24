民進黨桃園市長參選人自前新竹市長林智堅退選後，火速改由立委鄭運鵬接棒上陣，鄭今接受節目專訪坦言，綠營提名過程有轉折，民調一定會有損失，能否補回來不一定，但他認為，桃園沒有藍大於綠的問題，桃園市長鄭文燦滿意度高，相信桃園有改變，選民就會選擇。

鄭運鵬今日在《震傳媒》網路節目《新聞不芹菜》接受資深媒體人黃光芹專訪，對於前新竹市長林智堅論文案，鄭說他已釐清檔案、比對過事證，強調林是幫忙一個需要先畢業的學長，怎料數年後狀況變這樣，所以林就是受害者，鄭也對林說「能幫助你的最後一件事，就是接受你退選，但其實我到最後一刻都還是反對此決定」。

至於接棒後競選狀況，鄭運鵬坦言，因在較曲折的情況下接任，現為第13天，很多東西都要重新來，看板也還沒上，視覺要全部改變，但已確定主軸為「運轉桃園大進化」，目前調整方向速度非常快，因他本身有輔選、候選人經驗，對桃園市政也熟悉，公投時也跑遍全桃園，所以上手滿快。

「提名過程有轉折，民調一定會有損失！」鄭運鵬也說，能否補回來還不一定，但鄭文燦滿意度高，中央政府執政滿意度約5成，因此從來不認為桃園有藍大於綠的問題，相信桃園有改變，選民就會選擇。

面對國民黨桃園市長參選人張善政此對手，鄭運鵬直言，張與他都是土木專業，做事情憑本分在做，盼張別把對手妖魔化，說自己是神明，別人就是妖魔鬼怪，更喊話「何必這樣？選舉不要選到沒人性」。此外，針對桃園市議會議長邱奕勝允諾出任張善政後援會總會長，鄭運鵬表示，邱畢竟是國民黨籍，若不幫張要幫誰，「我們會整合，別人也會整合」，不會假設自己是在對手分裂時才會勝選。