鶯歌陶瓷博物館為了推廣三鶯文化，與新北市美術館攜手推出三鶯文化廊帶品牌「鶯式生活」活動，串聯鶯歌、三峽兩地8處藝文工作室，舉行各式DIY課程。（蔡雯如攝）

新北市鶯歌、三峽處在大漢溪兩岸，產業生活緊密，隨著人口漸多，各自演變出豐富的人文、藝術和產業之美，新北市立鶯歌陶瓷博物館為了推廣三鶯文化，近期與新北市美術館攜手推出三鶯文化廊帶品牌「鶯式生活」活動，串聯鶯歌、三峽兩地8處藝文工作室，舉行DlY鍛敲銅湯匙、手製溫潤茶碗、手繪臺式碗盤、陶搖烘焙咖啡等多場課程，每場報名費僅要499元，邀請民眾與職人領略三鶯文化。

陶博館長張啟文說，新北市推廣五條美學廊帶，「鶯式生活」活動將從9月17日延續至10月30日，內容含括四大藝文主題，像是秋日走讀、手感生活、自由體驗、品味十二，目前串連三鶯知性好玩藝文點位的「秋日走讀」已經登場，報名踴躍，第二波推出的「手感生活」也將帶領民眾實地參訪三鶯8處藝文工作室深度體驗，職人將帶領民眾手作藝術品。

陶博館指出，合作的8處藝文工作室分別有萃取冰冷銅鐵所藏無限生命力的江承堯「打鐵人藝術工坊」；綻現古建築匯聚金屬工藝光芒的黃宇正「三藝金工」；透過古早碗回味昔時臺灣生活的蘇正立「立晶窯」；開創實用生活陶器萃飲咖啡美味的吳明儀「文生窯」；百變創作造型的人氣職人許旭倫「丹陽工坊」；老屋新生陶藝空間蘊涵溫度的林韋成「韋匠陶藝工坊」；幻化傳統藝術融入建築與生活物件創作的許明香「摘星樓陶藝工坊」；跳脫陶器定義新創多元仿生質感陶器的「卓銘順陶藝工作室」。

陶博館補充，若民眾不想被套裝遊程束縛，館方也設計「自由體驗」文化地圖，各景點路程約10分鐘，可暢遊職人場所、生活地景、藝術展場、常民店舖等地點，不怕迷路，有興趣的民眾可至活動官網（https：／／yinggelifestyle.com／）下載查詢，更多資訊可至陶博館官方網站（https：／／www.ceramics.ntpc.gov.tw／）及粉絲專頁（https：／／www.facebook.com／YCMuseum）查詢。