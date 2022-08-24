苗栗縣政府今年串聯3鄉鎮市9個農村社區擴大舉辦的「漫活梨享．音樂饗宴」，預定在南庄遊客中心登場，副縣長鄧桂菊24日帶領社區舉行啟動儀式，廣邀全國遊客感受浪漫台3線人文風情的魅力，並行銷頭份、三灣、卓蘭多元的農特產和美食。

「漫活梨享．音樂饗宴」啟動儀式在縣府大廳舉行，由畢業於台藝大的李襄以古箏演奏《茉莉芬芳》拉開序幕，副縣長鄧桂菊在陶藝品簽名留念後，邀請卓蘭鎮長詹錦章、三灣代理鄉長李乙廷及縣議會秘書黃顯能等人，聯袂啟動系列活動。

邁入第4年的台3線聯合產業行銷活化「漫活梨享．音樂饗宴」活動，除擴大宣傳頭份、三灣及卓蘭的東方美人茶、水梨、葡萄、芭樂、酸柑茶、窯燒陶藝創作外，今年還新開發低溫烘焙及窯燒風味兩種製程的水梨果乾，顛覆水梨只有鮮食的想像。

縣府農業處休閒農業科指出，今年參與活動的農村社區，除了頭份的廣興、興隆；三灣的大河、永和；卓蘭的坪林、景山、雙連及食水坑外，今年還有卓蘭的東盛社區一起加入，3個鄉鎮市9個農村社區的人文風情各有特色，透過點跟點的連結與社區間的串連，在台三線的軸線上共同展現各具獨特的魅力。

9個農村社區各自在攤位上，展示最具特色的農特產和文創藝品等，琳琅滿目，吸引來賓參觀、品嘗。各社區理事長今天也帶隊出席，簡介自己農村的亮點。

鄧桂菊表示，縣府輔導推動農村再生計畫與休閒農業發展，近年來成果相當亮麗，各自運用山、海線不同的資源呈現人文風情，搭配一級產業環境，各社區進一步融入體感體驗和手作DIY樂趣。

27、28兩日在南庄遊客中心盛大舉辦的「漫活梨享．音樂饗宴」，有了音樂的加持，另有一番身心靈新體驗，歡迎全國各地遊客，抓住暑假尾巴規畫到苗栗旅遊，感受浪漫台3線的客庄風情，細細品嘗農村好滋味，慢遊的旅程中領略好山好水和好風情。

詹錦章與李乙廷表示，感謝縣府農業處長期的輔導與協助，各農村社區已逐漸打響知名度，由於各地各有特色農特產和不同的山水風情，希望未來有更多社區加入，彼此可以互補，擴大整體行銷效益，增加農友收益，創造多贏局面。