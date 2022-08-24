健保署努力推動虛擬健保卡，24日開始，連續3天深入高雄、屏東3處原鄉，推行「虛擬健保卡在地培力訓練」活動，廣邀偏鄉山地、離島地區 IDS承作醫院、鄰近衛生所及居家護理所等在地醫療單位，共同培植種子人員，改善偏鄉地區的醫療照護可近性及醫療服務品質，弭平原鄉的數位落差。

24日活動前往屏東縣泰武鄉，25、26日將前往高雄市茂林區、屏東縣來義鄉，除了培訓虛擬健保卡在地種子人員，協助當地民眾下載健保快易通APP、申請及綁定虛擬健保卡，也鼓勵在地醫療機關加入提供虛擬健保卡服務的行列，以擴大場域應用的效益，縮短城鄉就醫距離，提升偏鄉民眾健康照護品質。

健保署高屏業務組長林淑華表示，民眾手機下載健保快易通APP，並綁定虛擬健保卡，看診時只要出示手機，不只可降低卡片毀損或遺失不方便，也可減少就醫接觸風險。

現場希望愛居家護理所護理師林倩禎也分享虛擬健保卡於「居家醫療」場域運用，「居家輕量藍牙APP」結合虛擬健保卡功能，讓醫護人員只要攜帶輕便平板設備或手機，即可透過虛擬健保卡查詢健保醫療資訊雲端系統，能減輕居家訪視裝備負擔，並提升診斷及病人用藥安全。

民眾申請虛擬健保卡步驟簡單，只要打開「健保行動快易通│健康存摺APP」，依指示操作就能完成綁定。虛擬健保卡也有授權使用機制，如果家中有長輩或孩童，其虛擬健保卡可經由授權綁定在自己手機上統一管理。如果醫療院所已參與虛擬健保卡試辦計畫且完成上線，就可受理虛擬健保卡看診服務。