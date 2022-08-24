為心愛的人下廚做飯，不只能顧及營養，也能增添生活情趣，不過看到這樣的餐點，你還吃得下飯嗎？一名網友日前分享女友特地為他準備的八道料理，每一項都「黑到面目全非」，讓許多網友看了忍不住笑歪，認為炒菜的火侯太過猛烈，煮了一桌「火化全餐」。

原PO在臉書「爆笑公社」上傳女友做的八道料理照片，只見每道菜都是黑漆漆的模樣，有的甚至已經難以辨別食材的原貌，只能依稀猜測是炒白菜、牛肉炒洋蔥、四季豆炒肉絲、烤雞翅等。

有網友的女友特地為他下廚做菜，沒想到每道料理都讓人看了面有難色。（圖／取自爆料公社）

貼文曝光吸引上千網友朝聖，紛紛留言笑說，「火化全餐」、「對你癌癌癌不完～」、「吃下去，就是真愛了」、「還是先在外面吃飽再回家？」、「大腸癌愛心暗黑套餐，請享用」、「愛她的話就吃光它」、「這些吃完，你的腎連柬埔寨都不要」。

不過也有人認為，料理好不好吃不是重點，心意最重要，「心意100分，應該是火開太大了，提醒一下即可」、「往好處想，她煮成這樣，她還是願意煮完，有心學」、「多鼓勵，過程終有圓滿那天」。