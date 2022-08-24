全聯百分之百投資的專營電子支付「全支付」宣布，將於9日1日正式上線，帶領「PX Pay」會員升級、跨通路支付；全聯董事長林敏雄表示，首波有10萬個支付據點，包括連鎖餐飲、百貨、遊樂園、電影院等皆可用全支付，要讓第一線的消費據點與全聯逾1300萬的會員，產生更緊密的黏稠度，全支付要做全台支付的領頭羊。

林敏雄認為，無現金交易是全球趨勢，很多國家現金幾乎不流通了，台灣卻還很通行，並點名「一卡通」、「悠遊卡」應該扮演全台支付的領頭羊，至今卻沒有做得很好，全支付決定義不容辭、要衝在前面，認真推動成為全台支付領頭羊。

林敏雄分析，「一卡通」、「悠遊卡」沒有做得很好，因為無現金支付是很燒錢的事業，至今沒看到可以賺錢的地方，首年可能會賠5億元，即使如此，全聯仍將認真推廣，因為有增加客戶黏稠度、建立客戶關係以及消費習慣培養等好處，預計首年達300萬下載量，加上金融界、通路界組成的團隊繼續努力，未來會做得更好。

根據《2021年行動支付消費者調查》顯示，台灣支付消費習慣逐漸改變，行動支付好感數上升，從2020年37％上升到50％，相較於3年前，行動支付不再只是年輕人的工具。