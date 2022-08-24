過去的研究指出，喝咖啡可以帶來健康的好處，但多半是指喝黑咖啡，但一份大規模研究指出，即使是加入少許糖的咖啡，對健康的好處依然還是存在，結果顯示，對於喝適量咖啡（每天1.5到3.5杯）的人來說，與不喝咖啡的人相比，喝加糖咖啡者的死亡風險降低約30%。

根據CNN報導，根據發表在《內科學年鑑》雜誌上的一項新研究，與不喝飲料相比，喝加糖或不加糖的咖啡與較低的死亡風險相關。研究人員在一年內對英國 171,616 名參與者進行了多達5次的調查，了解他們的生活方式，包括其喝咖啡的習慣。

之後，研究人員查閱了死亡證明，了解7年後誰去世。參與者的年齡從 37 歲到 73 歲不等，並且報告說他們在調查時沒有心血管疾病或癌症。哈佛醫學院醫學系副教授克里斯蒂娜·維伊（Christina Wee）表示，那些喝適量咖啡（定義為每天1.5到3.5杯）的人，與不喝咖啡的人相比，喝咖啡加糖的人的死亡風險降低了約30%。她並表示，與不喝咖啡的人相比，不加糖的咖啡飲用者的死亡風險降低了16%到29%。

不過，這項調查是針對加糖的咖啡，並不含加糖的拿鐵和焦糖瑪奇朵。維伊表示，根據此研究，喝咖啡的參與者稱自己加一茶匙的糖。

對此，腎臟科醫師江守山在其臉書上表示，此研究與之前有關咖啡對健康的結果相仿，但特別描述加糖與不加糖的差別，此研究結果與他之前提出咖啡的健康功效不受糖的影響說法一致。