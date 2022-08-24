黨產會稱救國團財產為不當取得，全部必須充公國有，救國團員工無法接受，且擔憂工作恐就此不保，因此發起「聲援救國團網路連署」，籲請全國社會各界幫助，一同努力喚起社會的公理與正義。

救國團企業工會在救國團臉書發布多張圖卡，內容不只說明救國團的工作內容還有組織屬性，更強力訴求黨產會要救國團「割地賠款」，「割61筆土地、交16億」，已遠超出救國團能力範圍。

聲明表示，救國團現有1700名員工與5000多名教師與教練，「每位員工都是家庭的支柱，我們不願意資遣任何一個人」。

聲明提到，救國團與黨產會的協商「並非沒有共識」，不了解為什麼一定要在這個時候強收救國團？

聲明指出，救國團是超越黨派、宗教、族群與階級的社會公益團體，在台灣的各個角落都有其身影，現在需要社會各界力量予以協助，讓救國團還有機會能為台灣的社會持續付出。

聲明說明，截至目前連署人數已達4萬8890人，參與的企業有548間，持續籲請社會各界勇敢連署聲援，讓弱勢服務永不間斷，讓良善力量發光發熱。