針對外役監脫逃受刑人殺害2名台南員警一事，矯正署長黃俊棠今強調，對於逾期未歸受刑人在外發生殺警案，矯正署表示非常震怒，對家屬表示哀悼之意，整個處理流程，都會精進檢討，至於往後，這是一個修法的問題，會儘快完成。

黃俊棠說，昨天矯正署內部開會，已經釐清部分方向，會盡可能更為完備，至於外界的各種聲音，我們都可以接受，基本上均依照規定辦理，包括通報的時間都有通報表、時序，包括外役監發函有涉及脫逃的，都有一定的程序，包括通知各個分局等，也都按照程序辦理，因此希望往後整個方向都要更為精進。

媒體詢問矯正署第一時間有隱匿脫逃嗎？有照規定通報？黃俊棠說，時間序在通報表上面都很清楚，明德外役監在第一時間通報矯正署，並且辦了哪些事情，包含時間、公文都有發給地檢署、相關分局，時間上都在最短時間內，差不多20分鐘就把程序完備。

至於未來具體修正方向，黃俊棠說，今天下午也會再度開會討論，會趨向更為嚴謹，確保各方面的安全，還是要再次強調，外役監制度，是一個很好的制度，還是要持續推展，至於執行部分，會繼續精進。

媒體詢問外役監受刑人逾期未歸，算不算逃犯？黃俊棠說，函報檢方的時候，就指出是涉及脫逃罪，公文上面也寫得很清楚，涉及脫逃罪部分移送偵辦，規範部分也寫得很清楚。