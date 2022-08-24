安永財務管理諮詢服務(股)公司總經理何淑芬指出，2022 年前四個月台灣的疫情穩定，成長動能延續，併購交易件數及總金額分別較 2021年同期上升53％及398％。

安永安永財務管理諮詢服務股份有限公司和台灣併購與私募股權協會、經濟部台美產業合作推動辦公室、眾達國際法律事務所，共同於今日舉辦「2022國際投資論壇」。

首先，國內鉅額整併創歷史新高，聚焦金融業、電信業整併：疫情趨緩後，國內鉅額整併案湧現，整體金額上揚。回顧2021年在低利率環境下，國內金融業資金充沛，形成新一波加強獲利的併購潮。金融業總交易金額提升至50億美元；科技媒體與通訊產業(TMT)因電信業整併潮，2021年加上2022年前四個月的總交易金額達60.8億美元。

其次，外資來台投資逐漸復甦，交易件數及金額提升：台灣疫情趨緩，外資來臺投資復甦，主要買家以亞洲為主。2021年外資來台投資併購的交易金額為38億美元，件數回升至17件；2022年前四個月已累積4件，但尚未恢復到2017年至2018年的水準。

以及海外併購金額下降，SPAC上市熱潮反吹向台灣，受限於疫後出入境管制尚未鬆綁，2021年度臺灣向海外併購案件僅11件(不含SPAC)。

反之，全球2020年掀起SPAC(特殊目的收購公司)上市熱潮在2021年下半年吹向臺灣，Gogoro、大猩猩科技、玩美移動陸續宣布將透過SPAC至美國那斯達克上市，合計金額達40億美元。

何淑芬表示，從台灣近期併購案看出兩大重點：一，金融產業近年交易熱絡，透過投資併購擴大營業規模，整合成銀行、保險、證券完備之金融集團，提升全面性的金融服務，例如開發金合併中壽，強化壽險並提高金控規模；此外，星展銀行併購花旗消金業務，加速在台事業規模。

二，觀察電信產業重組，繼之前台灣大哥大與台灣之星合併契約簽署，遠傳電信也決議吸收合併亞太電信，電信市場重回三強鼎立。