爭議已久的宜蘭高鐵案，今天順利進入二階環評！高鐵宜蘭站從原先的礁溪四城南移到縣政中心南方350公尺，交通部因而把「高鐵延伸宜蘭計畫」送至環評審查，並如預期進入二階環評。

開發單位表示，台灣東部長久以來鐵路供不應求，導致一票難求情形；高鐵延伸宜蘭後，台北宜蘭間有4線軌道，可擴充既有運輸容量，滿足往返東部旅運需求，同時區隔長、短程旅次，以服務區分需求將鐵路供給效率最大化，高鐵延伸宜蘭後，可將宜蘭地區納入大台北通勤圈，花東地區納入環島鐵路一日生活圈；旅運時間縮短可提升民眾往返東部意願，促進東北角發展以及東部經濟發展。

開發單位說，高鐵延伸至宜蘭全長約60.6公里，起點銜接既有南港站地龎台，並擬在宜蘭縣府東南側設宜蘭站，預計南港站至宜蘭站間行駛時間約19分鐘。

而依環評法施行細則規定，高速鐵路新建或延伸工程應進行二階環評，今天環評大會也順利通過高鐵延伸宜蘭進入二階環評。