高雄市政府社會局24日在流行音樂中心鯨魚堤岸第3館辦理高雄市社團領袖交流活動，透過高雄市長陳其邁施政成果分享，以及高雄都市發展局、捷運工程局分別針對目前北高科技廊帶發展策略、以及大眾捷運系統網絡規劃與建置說明，增進社團領袖了解各項政策推動與規劃，促進多元參與的合作契機。

陳其邁特別感謝各社團領袖對高雄市政的支持與貢獻，民間共同參與的力量是推動市政的強力後盾，未來也將持續「加速產業轉型」、「增加就業」、「交通建設」、「改善空污」4大優先施政目標。

高雄以既有的材料與石化產業聚落優勢、循環技術及高值材料生產重鎮規劃，帶動材料與石化產業就業與研發升級，以楠梓高雄煉油廠為半導體材料研發核心，並規劃「城市生態綠廊」兼顧產業轉型與環境共生，創造多元且優質的就業機會。

但發展經濟不能以環境為代價，改善空污也是市府堅定的目標，市府透過制定淨零城市自治條例，強化治理層級，明定減量目標，落實淨零轉型。同時打造以人為本的綠色交通，導入捷運場站聯開案及TOD（大眾運輸導向型發展）先行模式，透過合作開發挹注捷運建設財源，創造多贏。

陳其邁說，城市的發展需要公民與社會共同參與，推動市政需要透過公私部門齊心協力，非營利組織向來是社會公眾議題的倡導及改革者，社團領袖更是推動市政的重要助手，現場參加的社團領袖們則表示，未來將持續擔任高雄市政府的後盾，發揮社會參與影響力，共創幸福城市。(記者張雅雲/高雄報導)