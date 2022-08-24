陽明交通大學與美國普度大學合作，共同建立半導體國際人才培育平台，23日由普度大學工學院候任院長Dr. Mark Lundstrom與陽明交大校長林奇宏，簽署學術交流備忘錄，未來將以培育半導體人才為目標。

陽明交大不僅培育台灣半導體人才，也是半導體產業蓬勃發展的重要推手，2015年成立國際半導體產業學院，除校內原有師資，也延攬多名國際知名學者進駐講學，學院集結台灣、印度、日本等地學生，為半導體產業培育國際化、產業化人才。

去年8月，在政府政策支持下，陽明交大設立全台第1所產學創新研究學院，與台積電、聯發科技等7大高科技企業，以產學共創模式，共同培育下個世代半導體高階研發人才。

而普度大學也是全球頂尖學校，在各領域皆有傑出表現，國際學術聲譽名列前茅，其中工學院更具高度競爭力與領先地位。23日由未來將合作的核心領域代表、候任工學院院長Dr. Mark Lundstrom親自訪台會晤與簽約，宣示雙方合作意願。

陽明交大指出，兩校對未來半導體產業的發展有相同願景，雙方決定攜手合作，共同建立半導體國際人才培育平台，也尋求航太科技、BioICT等其他領域之合作機會，預期對學生及產業都能產生重大效益。

林奇宏說，在當今的國際局勢下，半導體產業及研發能量，已不再只是經濟或學術議題，儼然成為重要的國家安全，甚至區域安全議題。

他也表示，陽明交大盼藉此次與普度大學合作，與重要的國際夥伴產生更進一步的連結，未來無論在半導體領域的人才培育，或兩校師生的研究合作上，必能找到合適的途徑，共創雙贏。