西方各國近年都在談論減少對中國工廠的依賴。但在過去兩年，中國在全球貨物出口的占比提升，反而鞏固了「世界工廠」的地位。美媒指出，疫情推動西方國家對商品的需求，在中國將觸角伸向高科技及綠色能源等技術之際，西方想與中國「脫鉤」更具挑戰。

華爾街日報報導，據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）數據顯示，新冠疫情期間，中國在全球貨物出口總額中的占比有所上升，從2019年的13％升至2021年底的15％。

同期主要競爭對手在全球貨物出口額中的比重下降，德國2021年的占比從2019年的7.8％降至7.3％；日本從3.7％降至3.4％；美國的比重從8.6％降至7.9％。

中國2020年從疫情造成的最初衝擊中迅速恢復過來，口罩和檢測試劑盒等低成本醫療物資及電腦周邊設備和健身器材等消費品，迅速填補上西方消費需求。

為幫助員工挺過疫情，美國和其他發達經濟體推出了巨額救濟措施，進一步刺激了西方的支出。中國的工廠則因為海外訂單忙得不可開交，中國在全球電子產品出口的市占率從2019年的38％上升到42％，紡織品出口市占率從32％上升到34％。

在全球經濟遭遇通膨飆升、利率上升和烏克蘭戰爭之際，以美元計價的中國出口得到提振。中國的出口熱潮在2022年持續，與經濟學家對出口放緩的預期背道而馳。

據美國人口普查局數據顯示，2022年上半年，美國對華貿易逆差較去年同期擴大21％至2220億美元。

在精密程度與價值更高的工業產品方面，如汽車、發動機等，中國的市場佔有率一直在穩步增加。在政府的幫助下，中國公司還在新興領域搶占一席之地。

出於國家安全、全球供應鏈脆弱性等擔憂，美國及其部分盟友對依賴中國更加警惕。但是，考量到中國龐大的經濟體量及其全球貿易重要性，尤其是亞洲小國要減少對中國的依賴則困難許多。