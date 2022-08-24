韓國政府24日統計，當地新生嬰兒數量在第2季時創下歷史新低。同時，在社會快速老齡化以及新冠疫情下，同期死亡人數也增至歷史新高。若情況不改善，韓國人口數勢必愈來愈少。

韓國在2022年4到6月期間，共有近6萬名嬰兒誕生，年減9.3%，創1981年開始此統計編算以來，最低新生人數的第二季。至於韓國女性生育率，就是一輩子平均所生小孩的數目，上季僅0.75，低於2021年的0.82 個。6月份單月，韓國新生兒數近1.9萬，年減12.4%。

韓國低生育率的原因很簡單，因為景氣漸不好，房價又高不可攀，生活壓力大增下，許多韓國年輕人選擇不生或乾脆不婚。

另外，韓國老齡化快速，加上又有新冠病毒來助陣，當地第2季死亡人數約9萬，年增20.5%，也創歷年第2季最高。6月期間，韓國死亡人數年增1.9%，創新高紀錄近2.5萬，且連續16個月增加中。

最重要的是，因為過世者比新生者還要多，6月全韓人口數減少6,000人左右，人口已連第32個月持續減少。也就是說，從2020年新冠疫情剛爆發後，韓國人口就開始自然減少。

至於結婚率方面，韓國上季結婚人數年減1.1%近4.8萬人。受到疫情影響，韓國6月結婚人數年減8.2%近1.5萬人。值得欣慰的是4到6月期間，韓國離婚人數年減11.7%。而6月份期間，離婚人數也下降13.2%。