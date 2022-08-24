IC設計再添新併購案，同屬安國(8045)旗下的安格(6684)、展匯科(6594)最新召開重大訊息說明會指出，雙方將採用股權交換進行合併，安格將取得100%的展匯科股權，換股比例為展匯科每1股換發安格0.6股，合併後安格將為存續公司，雙方暫定112年4月1日為轉換基準日。

安格發言人陳秉淳表示，安格、展匯科今日在分別召開董事會，決議以企業併購法為基準，雙方進行股權交換，本次股份轉換案之換股比例為展匯科普通股每1股換發安格公司普通股0.6股，安格預計增資發行新股共計普通股1773萬5776股予展匯科之持股股東，共計新台幣1億7735萬7760元。雙方預計於10月13日召開股東臨時會討論此議案，本案待雙方股東臨時會通過並經主管機關核准後，暫訂112年4月1日為股份轉換基準日。股份轉換完成後，展匯科將成為安格百分之百持股之子公司，並於股份轉換基準日終止上櫃並撤銷公開發行。

安格為多元視訊高速訊列訊號轉換晶片供應商，目前產品高度整合USB PD快充控制元件，提供更多元的應用單晶片解決方案，產品適用於個人電腦與筆記型電腦之周邊相關產品、消費型子產品視訊轉換、多媒體傳輸裝置等之相互串聯運用，主要客戶為海內外品牌與消費性電子配件之系統模組廠商。安格公司持續配合市場需求成功導入新一代支援4K/60Hz的USB Type-C視訊轉換產品，並已展開用於 8K/60Hz 的視訊轉換的產品開發計畫，朝向新世代影像規格轉換的目標前進。

展匯科為專業之介面控制及影像處理晶片設計公司，產品包括記憶卡與智慧卡讀卡機、USB集線器之介面處理晶片、影像視訊擷取處理晶片，產品主要應用於電腦周邊、消費性電子及資訊安全裝置等，主要客戶為品牌NB&PC廠商。展匯科USB2.0與PCIe Gen I讀卡機技術已站穩腳步，並導入世界領導品牌筆記型電腦供應鏈，未來將投入開發USB3.2集線器控制晶片與Displayport視訊轉換與多串流傳輸晶片，以應用於中、高階之筆記型電腦/PC產品，另外，計畫整合人工智慧神經網路晶片與無線通訊，開發如物件識別、追蹤及生物識別等相關演算法，以應用於智能監控、智慧家庭等相關影像應用產品。

有鑑於電子產業處於高度競爭態勢，產品生命週期汰換快速，安格成立以來在高速序列訊號轉換技術耕耘已久，而展匯科則係繼承前身安國國際科技在USB技術之長久累積經驗，在PC與NB領域應用之各項介面處理IC也具備長久量產與介面整合實績，基於Type-C周邊產品的普及並取代傳統USB Type-A與Micro-B統一接口之潮流已來臨，為掌握未來介面轉換統一之商機，透過兩家公司在技術專業、客戶資源與通路的整合互補，預期在資源整合後，將提升營運效率，聚焦新產品技術開發，在成本及競爭力能夠進一步強化。具類比設計能力優勢之安格公司在取得展匯科100%股份後，預期將可結合展匯公司之數位整合長才與客戶資源，讓雙方兼收降低開發成本與加速產品佈局之利，而展匯公司亦可透過此合併案，將資源聚焦於AI與影像領域之耕耘，加速產品推陳出新。