緊追輝瑞（Pfizer）之後，莫德納（Moderna Inc）周二為其針對新冠變種病毒Omicron亞型BA.4及BA.5的新版疫苖加強劑，向美國食藥管理局（FDA）提出緊急使用授權申請。該公司表示，一旦獲得批准，新版新冠疫苖加強劑9月就能出貨。

和輝瑞研製的新版加強劑一樣，莫德納推出的也是二價型疫苗（bivalent vaccine），可預防2019年底在中國武漢首次出現的原始病毒株，以及現在成為主流的Omicron亞變種病毒。

莫德納表示，此款疫苗的中後期試驗正在進行中。

前一日，輝瑞與其德國合作夥伴BioNTech也為新研發的新冠疫苖加強劑向美國FDA申請緊急使用授權，其接種對象為12歲以上人群，輝瑞表示，一旦獲得使用授權，便可立即出貨。

莫德納的新版疫苖最快下個月就能出貨，將提供18歲以上人群使用。

美國、英國、歐盟成員國等國家已經開始在為秋季的新一輪疫苗接種行動做準備。由於目前使用的疫苖保護力減弱，以及天氣逐漸變冷使待在室內的時間增加，美國公衛官員預期秋冬將出現新一波疫情。

據媒體報導，美國政府已經訂購1.05億劑的輝瑞新版新冠疫苗，以及6600萬劑的莫德納新版疫苗。