15萬台斤的麻豆老欉文旦外銷A果（甜度10度以上）遭退回，幾經轉銷新加坡等國，仍有一半的量待消化。（柯宗緯翻攝）

15萬台斤的麻豆老欉文旦外銷A果（甜度10度以上）遭退回，幾經轉銷新加坡等國，仍有一半的量待消化。（柯宗緯翻攝）

美國聯邦眾議院議長裴洛西日前訪台，大陸對台展開「商攻武嚇」，其中8月3日起暫停進口柑橘類水果，高雄一家水果大盤批發出口商遭波及，15萬台斤的麻豆老欉文旦外銷A果（甜度10度以上）遭退回，幾經轉銷新加坡等國，仍有一半的量待消化。業者在中秋前夕，忍痛下殺對折促銷，讓國內消費者嚐嚐甜頭。

高雄水果大盤批發出口商商豐聖企業公司董事長洪文芳、總經理洪志明指出，7月20日對岸下一批麻豆文旦老欉訂單，並收了訂金，銷大陸10貨櫃文旦，每貨櫃1450箱，每箱約10台斤（每箱約10～13顆），共近15萬台斤，無奈陸方突發此禁令，硬生生被擋下退貨。

有鑑於水果有賞味期，加上文旦是中秋節應節水果，也是送禮首選，供貨的柚農是長期配合的夥伴，不忍向柚農砍單，洪文芳展開與時間賽跑，緊急消化這批遭無妄之災的文旦；所幸，緊急經銷往新加坡等國，還剩一半的量，於是結合國內水果大、中、小盤商近對折賣，回饋給國人。

洪文芳指出，這批外銷文旦A果是35年以上麻豆老欉，甜度高達12度以上，頂著去年農漁牧十大產銷班光環、品質佳，又有台南市長黃偉哲的掛保證，文旦果肉厚實飽滿、晶瑩剔透，吃上一口柔軟多汁甘甜，濃郁柚香留齒頰，風味絕佳。去年售價每盒新台幣1200元左右，今年含運費僅688元，售完為止，呼籲搶便宜的消費者得要快。

出口貿易商威帝嘉公司總經理陳宇馨表示，往年為要物色外銷中秋文旦，7月就開始跑20～30處產地試貨，今年因這個突發狀況，不用再跑了，現成裝箱的A果就在這裡。像這種等級的文旦，去年在香港一顆叫價折合台幣要180元，一盒就要1800～2000元，如今含運費只賣688元，國內消費者可說是大嚐甜頭。