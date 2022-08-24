屏東滿州港口吊橋因疫情影響經營不善，今年3月起暫停開放，但月前知名節目《綜藝玩很大》到吊牆上彩繪後，粉絲為朝聖偶像作品硬闖管制線。（謝佳潾攝）

屏東滿州港口吊橋因疫情影響經營不善，今年3月起暫停開放，但月前知名節目《綜藝玩很大》到吊牆上彩繪後，粉絲為朝聖偶像作品硬闖管制線。（謝佳潾攝）

屏東滿州港口吊橋因疫情影響經營不善，今年3月起暫停開放，但月前知名節目《綜藝玩很大》到吊牆上彩繪後，粉絲為朝聖偶像作品硬闖管制線，對此亂象，公所指出，吊橋自封閉後少有維護，呼籲遊客遵守規定，避免意外發生。

知名節目《綜藝玩很大》以藝人出任務、打造打卡點，吸引不少自稱「玩粉」的粉絲們跟隨他們的腳步全台玩透透，當中屏東一站主打「挑戰彩繪長達200公尺、631片木棧板的滿州港口吊橋」，一行人在吊牆上彩繪的畫面曝光後，玩粉們又蠢蠢欲動。

然而，當玩粉長途跋涉到位在國境之南的港口吊橋後，卻看見吊橋入口緊拉管制線，一旁還貼上滿州鄉公所公告，「本園區自111年3月31日下午17點起暫停開放，重新開啟時程將另行公告」。對此，玩粉百思不得其解，有的敗興而歸，有的則不理公告、硬闖管制線。

有遊客說，「藝人可以進去，我們應該也可以進去」，還有遊客本來站在管制線前猶豫不決，但看著其他人一個個拉起管制線闖入後，也跟著照做。對於遊客硬闖港口吊橋亂象不斷，附近居民見狀後，頻頻向公所投訴。

對此，鄉公所觀光農業課課長賴志雄指出，《綜藝玩很大》是經公所評估同意後才進到橋上彩繪，公所認為藝人的彩繪有助於港口吊橋的委外經營作業，但遊客千萬不要硬闖，因吊橋自封閉後少有維護，吊橋經海風吹蝕後，鋼索及踏板都有腐鏽可能，民眾硬闖可能會造成危險。

賴志雄說，因海巡、公所等人員平日有進出吊橋需要，所以港口吊橋無法封死，只能拉管制線及貼警語、提醒遊客硬闖後果自付，而今亂象頻傳會加派人力加強巡查、勸導遊客，他強調，民眾硬闖吊橋雖無法可罰，但有危險之慮，不要拿生命犯險。

滿州鄉佳樂水風景區開園46年，曾蟬連多年公共造產冠軍寶座，但近年因建設老舊逐漸沒落，已連5年虧損，加上陸客不來又疫情來襲，公所決定連同港口吊橋一同關閉，計畫委外經營拚轉型，但至今因公所與代表會沒有共識，所以發包期程仍未知。