艾成墜樓身亡，追思會今(24日)下午1點30分於台北市第一殯儀館「景行廳」舉辦，老婆王瞳將其取名為「超乎想像 艾成了」，採用音樂會形式舉辦。艾成從大馬來台發展，一直遺憾20年很少回大馬見家人，又加上疫情關係，使得見面又困難重重，艾成憾事發生後，大馬家人全都飛奔來台，希望能陪艾成走完最後一程。

抵達台灣的艾成家人們共有6位，包括爸爸、媽媽、大姊艾妮、二姊艾芸，以及2位弟弟艾翔、艾衛都來台奔喪，從沒有在媒體露面過的家人們也首度曝光，讓大家驚訝的是，弟弟艾翔長相與艾成相當神似，而他上台獻常唱艾成的創作曲，讓在場全部人驚呼：「實在太像了！」

艾成弟弟與艾成十分神似。(圖/中時資料庫)

大姊也提到，艾成一直是家裡的驕傲，跟有沒有成名、發多少專輯、有多少歌迷無關，他只要愛他所愛，堅持夢想，就是我們一家人驕傲，我們為擁有他是家庭一份子感到喜樂，今日看到很多親友依然愛著艾成，是一家人最大安慰。

艾成從馬來西亞來台發展，奪下《超級偶像2》冠軍出道，跨足主持、戲劇演出，他和王瞳愛情長跑10年，2020年登記結婚，艾成當時承諾告白，「和世上很多成功的男人比，我一定差遠了…但我有一顆為瞳瞳捨命的心和永不離棄的愛。」他原本準備9月帶王瞳回大馬辦婚禮，沒想到8月17日突傳出墜樓身亡，震撼演藝圈。艾成的後事採基督教儀式，追思會結束後，，遺體將在二殯火化。

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