即將開學，施打疫苗是最有效預防重症的方法，新北市府加開第1、第2期新冠疫苗預約，包含5-11歲BNT兒童疫苗第1、2劑；6-11歲莫德納第1、2劑；12-17歲青少年BNT第3劑。
衛生局表示，加開的第1期預約時間為8月25日到26日，上午9時到晚間9時，接種日為8月27日到9月3日；加開第2期預約時間為8月31日到9月2日，每天上午9時到晚間9時，接種日期為9月4日到9月11日。
衛生局表示，接種地點包含280家醫療院所、29家衛生所、中和Global Mall、林口MITSUI OUTLET PARK接種站。
另外，新北市公共托育中心提供6個月至未滿5歲嬰幼兒，接種BNT幼兒疫苗第1劑，開放現場掛號，採隨到隨打，地點包括五股興珍、永和中興、樹林保安、淡水新興、汐止忠厚等公共托育中心，接種時間分別為8月29日、9月2日。詳洽衛生局官網。
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