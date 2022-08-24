烏克蘭摧毀俄羅斯坦克

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）周三說，俄軍在烏克蘭攻勢步調趨緩是刻意的，而這是為了減少平民傷亡的需求所致。

據路透24日報導，蕭依古在烏茲別克（Uzbekistan）舉行的上海合作組織成員國防長會議中說，正在盡一切努力，以避免平民傷亡，而這當然會減緩攻勢。

自從俄軍遭遇反抗，從基輔撤出後，近幾個月來，俄軍在烏克蘭的攻勢幾乎沒有進展。

烏克蘭海軍陸戰隊在烏東頓內茨克（Donetsk）區追蹤並擊殺俄軍

而據俄羅斯撐腰的米哈伊利夫卡（Mykhailivka）地方政府官員周二說，莫斯科扶植的鎮長蘇什科（Ivan Sushko）周二在汽車炸彈事件中喪生。當地官員說，有人在他的座車下安裝炸彈，炸彈爆炸後，他身受重傷，送醫後不久便身亡。

雖然俄羅斯在佔領區不斷扶植親俄領導人，但最近發生一連串刺殺事件，陸續奪去他們的性命。而在鄰近的赫松（Kherson）區，新卡霍夫卡（Novaya Kakhovka）副鎮長8月6日在家中被射殺。