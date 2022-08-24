當前，迎峰度夏工作仍處於關鍵時期，大陸多地頻傳缺電。在能源穩定保供方面，大陸國家持續發力，採取了哪些有效措施？下半年，中國能源供需又將面臨怎樣的形勢？為此，《中國能源報》獨家專訪了國家能源局相關負責人。

中國能源報：今年7月以來，為保障能源穩定供應，在煤炭保供方面，中國國家能源局採取了哪些措施？成效如何？

中國國家能源局：今年1-7月，全國煤炭產量25.62億噸，同比增長11.5％。煤炭產量快速增長推動電廠、港口存煤水平上升，8月以來，全國統調電廠存煤超1.7億噸，同比增加8000萬噸，保持歷史高位；環渤海港口存煤超2500萬噸，同比增加500萬噸。近期主要開展了以下工作：

一是壓實煤炭增產保供責任。落實大陸國務院部署，聯合有關部門與各產煤省區簽訂煤炭安全保供責任書，明確2022-2023年煤炭產能和日均產量任務，對省區完成產量和調出量的情況進行政策激勵或約束，確保全大陸日均產量達到1200萬噸以上，爭取1250萬噸以上。督促指導各地嚴格按照責任書確定目標組織煤礦生產建設，突出抓好發電供熱用煤保供，保障煤炭供應形勢平穩。

二是調整完善煤炭保供政策。與有關部門聯合發文，明確將去冬今春保供政策統一延長至2023年3月底，為地方和企業科學安排增產增供提供明確指向。進一步放寬煤礦產能核增服務年限、間隔年限等要求，充分釋放先進產能。

三是堅持全國煤炭產量調度。每天對全大陸23個產煤省區產量和運行情況進行調度，每旬對24家重點煤炭企業生產、銷售、價格、運輸情況進行調度，第一時間掌握全國煤炭生產的動態。針對夏季產煤地區高溫多雨等情況，及時進行視頻溝通，幫助產煤地區和企業解決影響生產供應的實際困難。

四是加快先進產能建設投產。印發有關文件，實行煤炭產能「一本帳」管理，加強各種增產擴能手段銜接，推動「十四五」煤炭規劃落實提速提效，確保煤炭產能接續平穩和供應安全。今年以來，累計核准9個煤礦項目、新增產能3770萬噸／年，調整建設規模增加產能900萬噸／年，推動進入聯合試運轉試生產煤礦產能約7000萬噸／年。

五是加強電煤中長期合同簽訂履約監管。開展電煤中長期合同專項調研，赴河北、浙江等重點地區瞭解電煤供應保障情況和電煤中長期合同簽訂履約情況，分析中長期合同簽訂履約存在問題。組織能源監管派出機構梳理上半年中長期合同簽訂履約情況，有序開展現場督促檢查，研究完善進一步做好電煤保供舉措。

六是保持煤炭進口基本穩定。強化國際煤炭生產、消費、價格、運費等情況監測，增強對國際市場的跟蹤把握，積極引導煤炭、電力等大型央企提高站位，把握窗口，克服困難，擴大煤炭進口。7月，進口煤炭2352萬噸，環比增加454萬噸，增長23.9％。

中國能源報：今年上半年，國際能源供需矛盾突出、油氣價格高位震蕩。中國油氣行業在增加生產供應、足量穩價方面做了哪些工作？

國家能源局：今年1—7月，中國原油產量12000萬噸，同比增長3.7％；天然氣產量1267億立方米，同比增長5.4％。

2018年加快天然氣產供儲銷體系建設以來，在各方共同努力下，中國儲氣規模快速提升，三年多的時間實現了成長一倍。目前，地下儲氣庫注氣進度執行良好，採暖季前可以確保實現應儲盡儲、滿庫運行。同時著眼於中長期發展，研究制定了全大陸儲氣能力建設實施方案，立足於大庫大站，系統謀劃儲氣重大項目的佈局，預計到「十四五」末，中國天然氣儲備能力有望在2021年的基礎上再翻一番，天然氣協調穩定發展和安全穩定供應水平再上新的台階。

下一步，政府將繼續立足國內、多元保障、強化儲備，完善產供儲銷體系，增強持續穩定供應和風險管控能力，實現煤炭供應安全兜底、油氣核心需求依靠自保、電力供應穩定可靠。在國際合作方面，政府持續致力於通過溝通、對話和合作的方式，加強與有關能源生產國、消費國以及有關方面的協調，努力保障東北、西北、西南、海上四大油氣進口通道的安全穩定運行，攜手維護全球能源市場安全穩定。

中國能源報：今年7月以來，華東、華中、四川盆地較常年同期偏高1—3℃，局部地區突破歷史極值。極端高溫天氣給全大陸電力保供帶來哪些挑戰？在迎峰度夏方面，國家能源局做了哪些具體安排？

國家能源局：受近期極端高溫影響，全大陸統調最高負荷8月2日—5日連續4天創新高。截至目前有21個省級電網負荷創歷史新高，除東北外其餘5個區域電網均創新高。

按照中共黨中央、大陸國務院決策部署，中國國家能源局今年以來提前著手，會同有關方面採取了多項強有力措施，全力以赴做好迎峰度夏電力保供各項工作。

一是持續加強電力供需監測分析。與氣象部門協調聯動，與各地能源主管部門，電網、發電企業，行業協會等對接會商，研判全大陸電力供需形勢，及時、全面、準確掌握各省電力供需情況，指導各地做細做實保供預案，做到「心中有數」。

二是提升發電燃料保障水平。壓實煤炭增產的保供責任，穩定煤炭保供政策，充分釋放先進產能，全力保障電煤供應。今年以來核准了煤礦項目先進產能3770萬噸／年，調整產能900萬噸／年，並推動試生產產能約7000萬噸／年，前七個月煤炭產量同比增長超10％。目前，全國電煤庫存總體充足，達1.7億噸以上的歷史高位水平、可用約23天。

三是提高發電機組運行出力水平。加強煤電機組受阻和非停監督管理、做到應開盡開應發盡發。當前，煤電出力受阻（由於設備原因不能滿發）和非停規模（設備故障導致非計劃停機）已降至約7000萬千瓦，非停佔比和出力受阻佔比分別為1.3％和4.7％，處於同期較好水平。

四是指導各地做好用電負荷精細化管理工作。電力需求側響應是對主動削減負荷的電力用戶通過市場化方式給予經濟補償，減少尖峰時段負荷需求的機制。通過電力需求側響應和有序用電等負荷管理措施，確保極端情況下重要用戶和民生用電，確保大電網運行安全。

五是推動重大電力項目建設投產。去年迎峰度夏以來全國新投產電源共1.8億千瓦，其中水、核、氣、煤等支撐性電源約6000萬千瓦，新投產陝北至武漢、白鶴灘至江蘇等跨省區輸電通道，向中東部新增送電能力1200萬千瓦。新增電源和電網項目，有力提升了電力供應能力。

中國能源報：下一步，如何繼續強化電力保供工作？

國家能源局：下一步，將繼續應對好川渝地區極端高溫和乾旱災害，確保電力有序供應。堅持全國一盤棋，充分發揮大電網的平台優勢，強化統一調度，全力緩解川渝地區電力供應緊張局面。堅決有力落實有序用電方案，守住川渝地區民生用電和電網安全底線。

持續加強發電機組出力管理，全力做好機組穩發滿發工作。指導督促相關發電企業加強機組運行管理，優化機組檢修安排，加快故障機組消缺。強化生產運行和設備運維管理，堅決服從調度指令，確保發電機組頂得上、發得出、穩得住，杜絕各類事故事件發生，防止機組非停。

加強全網資源統一調度管理，充分發揮大範圍資源配置能力。密切跟蹤電力負荷變化趨勢，加強電網運行監控，充分發揮大電網資源配置作用，加大力度組織跨區跨省余缺互濟，確保大電網安全運行，提升電力供應保障能力。

切實抓細抓實電煤、燃氣的存儲供應，做好發電燃料保障工作。會同有關部門持續加強指導協調和工作會商，壓實各產煤省區煤炭安全保供責任，督促煤炭產量維持高位，做好煤炭增產增供。密切跟蹤電煤長協簽訂和履約情況，積極做好督促落實和問題協調工作。進一步加強迎峰度夏氣源調配，全力保障頂峰發電用氣需求，保障供氣穩定，發揮燃氣機組頂峰發電保供作用。

供給側和需求側兩端發力，全力提升系統頂峰能力。在加快支撐性電源建設的同時，總結今年迎峰度夏期間江蘇、廣東等省需求側響應工作經驗，提高用電負荷精細化管理水平，用好各類可調節負荷資源。

預計下半年，能源消費將繼續呈現持續增長態勢，進入冬季取暖期後，煤炭、天然氣、電力需求進一步增加，能源行業將提前制定保障預案，增強供應能力，確保溫暖過冬。國家能源局將繼續全力以赴做好迎峰度夏、迎峰度冬能源電力保供，堅決防止「拉閘限電」，確保經濟社會發展和人民生產生活的用能用電需求。