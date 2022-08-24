本名朱玉宸的百萬訂閱網紅「小玉」夥同莊姓助理，利用AI深偽技術DeepFake軟體，將多位女性名人的臉合成在女優身上，製成色情影片牟利1338萬餘元，新北地院7月依違反《個資法》共119罪判處朱男5年6月、莊男3年8月，得易科罰金198萬元、132萬元。不過，新北地檢署認為2人刑期過輕，沒有警惕效果，因此提起上訴。

上訴書指出，小玉一審判刑後，仍有10名以上被害人認為刑責過輕，因此請求檢方上訴。被害人認為，朱男、莊男利用深偽技術製成的影片，已經在網路上廣為流傳，無法完全刪除，不僅影響大眾對於被害人的觀感，也對被害人造成極大的精神痛苦，且目前尚未與朱男、莊男達成和解，因此請求檢察官上訴。

公訴檢察官指出，審酌朱男、莊男本應該是在大眾媒體、網路上建立良好社會形象的公眾人物，卻利用網路散佈被害人遭深偽的不雅影片，造成被害人社會形象、精神受到傷害，且存在網路的影片無法完全回收，被害人至今需要擔心影片是否暗中流傳或死灰復燃，從被害人的受害情節、被告犯罪手段等來看，法院判處刑期實屬過輕。

網紅「小玉」自2020年7月起，利用DeepFake技術，將立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷、藝人雞排妹、網紅「白癡公主」、「奎丁」、「蕾菈」等名人的臉，以移花接木方式合成猥褻影片，招攬網友加入粉絲團，後向註冊者收取800到1900元不等會員費，另也可單次或集資購買及瀏覽，遭83名被害人提告。

新北地院法官認為，2人藉由網路販賣合成被害人等臉部的猥褻影像，破壞社會善良風俗，但審酌2人認罪，試圖與被害人和解賠償損害，且無前科，因此判處得易科罰金之刑。