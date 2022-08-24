美國通膨情勢嚴峻，聯準會（Fed）連採多次大幅升息以抑制通膨漲幅，雖然7月通膨數據確實降溫，但仍有聯準會官員對情勢抱悲觀態度。明尼亞波利斯（Minneapolis）聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）周二（23日）表示，他現在最擔心聯準會錯估物價壓力及其持續時間，需要藉更激進升息來抑制通膨。

路透社報導，卡西卡里是聯準會19位決策者中最鷹派的一位，他預期聯準會需要在明年底前，將目前2.25%至2.5%的利率，再調升2個百分點。

卡西卡里擔憂坦言，他目前最害怕的，就是發現他們跟市場都錯了，通膨實際會比兩者預估的水準高出許多，迫使他們做出比預期更激進，且維持更長時間的措施，來使通膨回落。

「當前聯準會收緊貨幣政策『非常明確』」卡西卡里表示，如果通膨率回落至4%，聯準會就能夠放緩升息腳步，確保經濟不會因過度升息而陷入低迷。

不過在通膨高漲的情況下，聯準會需要看到強而有力的證據，以證明通膨逐漸回落至2%，屆時才能放鬆。因此卡西卡里擔憂表示，若聯準會誤判潛在的通膨情勢，可能會需要花費一段時間來釐清，最後被迫採取比他所設想更鷹派的行動。