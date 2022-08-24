南投醫院最近收治3名6個月到1歲的嬰幼兒確診新冠肺炎，治療後已痊癒出院，讓家長鬆一口氣；南投縣衛生局長陳南松表示，為提升6個月以上嬰幼兒接種率，將於8月28日在南投市慈濟南投聯絡處，埔里鎮、草屯鎮及竹山鎮衛生所開設假日接種站。

依據中央流行疫情指揮中心資訊，國內0歲至5歲的幼童，占兒童重症2／3以上；中重症感染Omicron變異株，出現哮吼的機率較高，接種疫苗可降低兒童重症機率。

陳南松表示，中央今年採購第1批Pfizer-BioNTech幼兒劑型疫苗，將於8月27日起配送到南投縣，提供給6個月至4歲幼兒基礎劑接種。

目前，南投縣6個月到4歲嬰幼兒，新冠疫苗第1劑接種率19.9％；5歲至11歲第1劑接種率82.5％、第2劑接種率66.5％，都高於全國平均值。南投縣38家院所，提供6個月至5歲以下嬰幼兒接種、65家院所提供5至11歲幼童接種，76家院所提供12至17歲青少年接種，部分合約院所有假日或夜間門診接種，請家長前往時先電話確認。

陳南松指出，全國6個月到4歲幼兒，第1劑接種人數還不到2成，未接種疫苗的幼童染疫後，轉成重症或兒童多系統發炎症候群（MIS-C）的機率高，請家長盡快帶符合接種資格的幼童接種疫苗，開學後才有抵抗力，降低校園群聚疫情。

陳南松表示，目前新冠疫苗包括莫德納、Novavax、高端等存量充足，有多種疫苗可供選擇，不管何種疫苗，有打疫苗才有效力，請盡速施打疫苗，防範BA.4及BA.5的社區感染流行，降低感染重症的風險。