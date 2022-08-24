Gogoro旗下電池交換平台Gogoro Network周三宣布已突破50萬電動機車用戶數，寫下台灣智慧能源發展史的重要里程碑。

為感謝50萬車主支持，Gogoro將在今年下半年推出一系列慶祝活動及全新計畫，並持續投資、擴大網路服務規模。首先登場的是Gogoro Network「感謝有你+1！50萬騎士達成，新舊朋友都有禮、百萬獎勵送給你」的慶祝活動，即日起至9月25日，Gogoro或PBGN車主完成指定任務，或是任一消費者新購任一款Powered by Gogoro Network智慧電動機車，都有機會獲得連續25~50個月的電池資費折抵，獎勵價值總額高達新台幣100萬元。

全球運具電動化的時代加速來臨，今年台灣機車市場因疫情和原物料大漲等因素影響，今年1~7月整體機車市場年減1.2%，燃油機車銷售更下滑2.9 %；反觀電動機車的銷售數量則逆勢成長高達13.4%，民眾購車選擇更向電動機車挪移，共同迎接電動機車黃金年代。

今年上半年，全台灣採用電池交換的電動機車，已占全體電動機車銷售量的96.1%，消費者對電池交換能源補充方式的接受度遠勝於自行充電；而在所有領牌的電池交換電動機車中，高達95.9%的用戶皆選擇Powered by Gogoro Network(PBGN)聯盟車款，突顯出PBGN聯盟各品牌所推出的超過40款車種，深受消費者喜愛與信賴。

各品牌努力推行運具電動化的成果逐年展現，Gogoro Network的用戶數在2021年7月達成40萬的里程碑後，於短短14個月後又迅速增加10萬，達到50萬用戶的重要里程碑。2015到2022的7年間，Gogoro Network從0開始，一路累積至50萬用戶，期間不斷的建設與改良，GoStation已遍布全台，數量與密度不只是全台第一，也是市場上最受歡迎、且最值得信賴的電池交換系統，更是全世界最大規模的電池交換網路。

Gogoro Network承諾將持續投資，全力打造更廣泛的用戶生活圈，相信隨著更多Super GoStation的布建與啟用，用戶將會享有更便利的電池交換體驗。

目前全台Super GoStation建置超過130站，服務總量與覆蓋率皆穩定成長。伴隨著用戶數快速增長，Gogoro Network已在全台灣布建超過1萬918個電池交換機櫃，可提供服務的電池交換槽總數達到9萬8720個，分布在涵蓋全台各城市的2240個站點；單一站點具備120個或以上電池交換槽的Super GoStation已建置多達133座，僅Super GoStation所提供的電池交換槽數就高達1萬6210個，隨時可以提供大量、高效、智慧與多工的電池交換和能源服務。

Gogoro Network透過增設Super GoStation與GoStation，不僅擴大單一站點的服務能量，也讓整體網路布建更深入大眾生活圈，在便利商店、量販店、加油站、停車場、捷運站和餐廳等日常移動場景，都會發現GoStation全年、全時、全天候的提供穩定服務。Gogoro Network致力讓每一位車主騎乘更便利、安心與享受。除了延續推動GoStation布建，更與各級政府單位合作建置郊區、偏鄉的電池交換站點。東台灣第一座Super GoStation「台東好站」也已於八月初正式啟用，提供台東當地與環島車主更多服務量能，未來我們將持續優化網路、提高客戶滿意度，並發展多元智慧電池運用方案，更好的響應循環經濟訴求。