無妄之災！網友在臉書表示，日前接到國道警察的電話，在國道行駛中壓到的石頭彈起來打到後方車輛的擋風玻璃要求賠償，原PO無奈表示真的有夠倒霉並在臉書求助詢問大家發生這種事要怎麼處理？

一名男網友在臉書爆廢公社發文，表示他日前接到國道警察的電話，有人報警表示他在國3上壓到石頭彈起來打到後車的擋風玻璃，要求他去做筆錄。原PO做完筆錄表示「有看後車提供的行車記錄器，確實有看到石頭從我後輪飛出去然後打到他的前擋玻璃，但是石頭不是我丟的啊，也不是我掉下來的啊！誰在國道上面開車會看地上有沒有小石頭？」

原PO表示「只因為我是前車，所以叫要我賠償？姑且不說我完全沒看到石頭，我還完全沒壓到的感覺呢！我就想知道，誰會在時速110清楚的看到地上的石頭還能完美躲開的？我車沒有保第三責任險，只有保強制險，而且對方要我賠償他1萬元然後和解」，無奈求助網友該怎麼做呢？

原PO發文求助網友。(翻攝臉書爆廢公社)

網友們看完原PO遭遇，紛紛留言「前擋玻璃我換一塊才4000多，賠1萬當人家盤子？」、「去做筆錄只是一個流程而已」、「想知道對方的行車記錄器是什麼，怎麼可以拍的這麼清楚，連石頭都拍的到」、「車速100的安全距離是50公尺，可以主張被石頭打到是因為沒有保持安全距離」。也有網友留言解釋「交通規則沒有規定前車需要注意會不會壓到石頭，所以不適用應注意而未注意，所以判定前車無責，然因保險有不明車損險可購買，因後車沒有購買可視為對於不明車損概括承受。所以後車有責自行修繕。另因石頭非前車所有，若需咎責應咎其所有權人，請後車車主舉證」。