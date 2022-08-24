瑞典軍工大廠紳寶(SAAB)22日發布了新聞表示收到挪威軍方的訂單， 為卡爾古斯塔夫（Carl-Gustaf）無後座力砲提供彈藥。

卡爾古斯塔夫M4比起之前的版本更具戰術優勢。重量減輕至7公斤，讓部隊使用起來更便捷。（Youtube）

挪威在去年1月，挪威成為最新卡爾古斯塔夫M4型的第14個使用國家，而本次挪威這一份訂單是基於一個框架協議所簽署，為期15年，將持續提供挪威軍隊卡爾古斯塔夫彈藥和設備，這包含了紳寶推出的全新可程式化的高爆彈藥HE 448以及其它種類的彈藥。

JUST IN: 🇳🇴🇸🇪 The Norwegian Armed Forces has signed a framework agreement with @Saab for the Carl-Gustaf ® M4. Saab has received an initial order for Carl-Gustaf M4 weapons with deliveries in 2021. News➡️ https://t.co/8wEPgMnwqL pic.twitter.com/6ncmuOqFst — Sofia 'Greenish' Thulin 👩🏻‍💻 (@greensthlm) January 11, 2021

「我們很高興能夠繼續提供卡爾古斯塔夫彈藥，來支援挪威軍方。」紳寶商業領域負責人約漢森（Görgen Johansson）說：「這些彈藥將進一步加強挪威的防禦能力。」

可程式化高爆彈藥HE 448將使卡爾古斯塔夫的操作手能夠快速配置彈藥。而多種用途種類的彈藥將更進一步加強了系統的戰術靈活性，使士兵能夠更快地交戰，提高命中率和提升更高的效力。

經幾十年的創新，充分驗證過戰鬥的卡爾古斯塔夫武器系統已經發展。卡爾古斯塔夫M4比起之前的版本更具戰術優勢。重量減輕至7公斤，讓部隊使用起來更便捷。先進的火控系統（FCD）558可以快速調整成為各種彈藥種類的專用彈道資料，並有革新的的溫度和氣壓感測器，以及光學和夜戰能力，使部隊在每種情況下都具有優勢。而可程式化的彈藥可確保使用者擁有最先進的技術，同時兼容了所有舊款式的彈藥。