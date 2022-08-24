去年（2021年）台北市長柯文哲到雲林縣捐贈悠遊卡學生證，雲林縣長張麗善代表接受，並著手開發「智慧校園親師生平台3.0」App。（本報資料照片）

雲林縣府2019年找2個學校測試把學生證結合Line推動「智慧校園」政策；隔年結合悠遊卡，推廣到20個中心學校；今年第3年為節省Line推播費用，改版用App「雲林縣智慧校園親師生平台3.0」作為平台，普及全縣187校，家長從手機就能看到孩子在校的所有學習狀況。

「智慧校園親師生平台3.0版」是一個無紙的親師生溝通庭平台，將於111學年度第一學期在全縣國中小學使用，家長下載「智慧校園親師生平台3.0」App就能同步掌握孩子在校狀況。

縣府教育處指出，8月30日開學後全縣187所國中小的1萬1000多名國中小學生都會得到一張結合學生證、借書證、悠遊卡的「智慧3.0」卡。

教育處長邱孝文指出，這張卡具有校端公告推播、到校管理、榮譽榜、成績查詢、我的圖書館、健康照護、電子聯絡簿、學生出缺席、線上請假、假單紀錄查詢、電子問卷等功能。

邱孝文表示，張麗善縣長上任後重視智慧校園的發展，2019年推出第一代智慧卡，先在2所國小試用；2020年改版為第二代卡，全縣20鄉鎮市中心學校試用；今年再優化為第三代卡，把Line推播改為架設App「雲林智慧校園親師生平台3.0」，免費推播。

縣長張麗善表示，為了縮短城鄉差距，她特別重視智慧校園、教育優先，給孩子舒適的的教育環境，雲林縣智慧校園親生生平台3.0可以讓家庭與學校完全連結，尤其疫情期間，更方便家長掌握孩子在校狀況及學校發布的訊息。

張麗善說，雲林縣府3年多來推動智慧科技不遺餘力，使雲林孩子有競爭力，目前階段是雲林上場，下個階段是加速前進，各方面都提升、再縮短時間，展現翻轉雲林的決心。