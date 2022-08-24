曾國藤4歲時父親就逝世，家裡還有其他5名兄弟姐妹，都其母親一人拉拔長大，母親要上午6時出門、深夜回家，他也會利用假日到陶瓷廠當童工，但生活仍捉襟見肘，所幸家扶基金會媒合「史密斯先生」每月提供認養費用，今年57歲的他更要把愛傳下去，目標要認養10個國內外的孩子。

小學5年級曾國藤就接受美國史密斯先生的幫助，直到國中畢業，出社會後就開始零星捐款給家扶基金會，27歲時開始認養家扶的孩子，「如果沒有外國人助我，怎麼會有我呢？」，因此除了本國人外他也認養海外的弱勢孩子。

家扶基金會社會資源處處長林秀鳳表示，目前國人仍偏愛認養國內的孩童，但國外的弱勢孩童面臨沒有食物、飲用水等問題，甚至面對死亡等議題，目前家扶基金會除了透過美國總會提供全世界34國孩子協助外，也在海外7國設立服務中心提供當地孩子服務，目前預估仍有2500個孩子待認養。

家扶基金會執行長周大堯說，家扶投入國際服務35年以來，幫助逾9萬名國外貧童不因家庭貧困受限、平安長大，邀請大家一起成為認養人。捐款可洽家扶基金會官網。