受國內本土疫情影響，興起的宅經濟、美食外送、電商盛世等顛覆傳統消費習慣，根據金管會統計國內市場信用卡流通數2022年6月達53,903張信用卡，對比去年當期成長5.2%，6月信用卡刷卡金額2,644億元，較去年6月更成長近23％，主要消費力道跟隨後疫情生活型態改變，一是網購及美食外送，二是影音娛樂平台成為必備宅趨勢，三是暑假夯國旅訂房優惠或加油及交通費用。

為貼近消費者的生活需求，今（2022）下半年信用卡權益再次大洗牌，雖然不少信用卡權益變動，回饋規則增加不少，但因應疫情「免接觸」及「混合辦公」、「宅在家」等模式演變，也有許多信用卡在行動支付、網購、美食外送平台及影音娛樂平台提供的回更多。

下半年最受矚目的行動支付神卡多了華南銀行SnY信用卡可選擇，掃碼型支付也算在網購5%通路內，每月回饋上限300元，而LINE Pay可選擇綁定富邦J卡，街口支付可考慮匯豐匯鑽卡，兩者都是 3%且回饋上限算充裕。台新銀行的@GOGO卡雖然LINE Pay享5%回饋，但每個月需新增帳單5000元，凱基銀行指定行動支付累積消費滿 3,000元可享有新戶8%、舊戶6%的加碼回饋。

至於，無腦網購神卡目前各家銀行回饋大同小異，Money101行銷公關副理張書敏建議若要賺更多回饋，使用各大通路聯名卡最為精省，其次可依據各家銀行回饋率、回饋上限及通路限制中最為重點評估。

富邦momo權益再度延長半年，momo全站享5%momo幣回饋無上限，指定品牌最高10%回饋。玉山銀行UBear卡回饋雖然從原本的5% 降為3%，但它的認列範圍也很廣，而且優點為可以直接折抵當期帳單，因此也列入網購推薦信用卡。

新光OU點點卡回饋最高22%，扣除新戶5%部份每月仍有17%，華南SnY是上半年推出的新卡，對網購通路定義相當寬鬆，只要是透過網路支付即回饋5%，且海外通路5%和指定通路(外送和影音平台) 20% 的優惠。

整體下半年最推薦的無腦神卡，通路限制較少，而且回饋上限高或無上限，上榜的有富邦銀行J卡日本韓國皆享3.88%，這部份幾乎沒有其它競爭對手，較弱勢的部份是其它海外地區只有1%回饋。

花旗銀行現金回饋Plus卡不限通路或國內外均享2%回饋，繳保費也涵蓋在內。而星展銀行ECO永續卡，國內幾乎等於無上限2%回饋，國外消費滿2萬元享加碼3%。

中國信託則是與中華電信、PChome合作推出ALL ME卡，主要8% 加碼通路包括中華電信（含神腦、Hami 系列）與PChome（含露天拍賣），買3C和網購部份頗具優勢，或綁定i拍錢包與Hami Pay在生活通路享6%回饋。

兆豐銀行推出BT21信用卡，吸引廣大ARMY的目光。BT21信用卡權益較為單純，新戶一般消費和指定行動支付分別享2.1%及5%回饋，首次申辦消費滿額再送BT21限量行李箱。