歐洲股市周三早市延續了拋售走勢。投資人擔憂能源危機和經濟前景；另外聯準會鷹派的評論，進一步打擊了市場人氣。

周三泛歐Stoxx 600指數跌2.73點或0.64%，為428.60點。礦業股跌1.55%。

油氣股早盤翻黑，轉為下跌0.27%，結束此前的連六漲走勢。

在Jackson Hole舉行的全球央行年會召開前，投資人趨向謹慎。而此前Minneapolis聯準會行長Neel Kashkari在周二重申，聯準會優先關注於控制通膨。

歐洲央行(ECB)也預計在周四公布會議紀要，這些會議紀錄很可能偏向鷹派。

歷峰集團升1.6%；該集團表示，Farfetch將收購集團旗下虧損連連的線上時尚零售商YOOX Net-A-Porter的47.5%股權，而Alabbar將收購3.2%。

Bavarian Nordic跌2%；該丹麥製藥公司說，將竭盡全力滿足全球對猴痘疫苗的高需求；該公司並且重申了今年的業務前景。