李亞萍（左）傷心喪女，余天強打精神安慰。（粘耿豪攝）

資深藝人余天、李亞萍的二女兒抗癌8年，在21日病逝，享年39歲；今（24日）是靈堂開放第2天，余天夫婦在下午4點離開靈堂，表示每天晚上睡前都會想到女兒余苑綺，「睡覺的時候就想到她，眼淚自然而然掉下來。」李亞萍也因傷心過度，導致腳部傷口舊傷復發，「我昨天半夜到醫院掛急診，可能是免疫系統的關係，我們會堅強的。」

今天到場弔唁的人包括總統蔡英文、副總統賴清德、文化部部長李永得、藝人張魁、向娃、侯怡君、李妍瑾等人，余天夫婦特別感謝正副總統撥空前來，「當時總統還是綺綺的證婚人，她剛安慰我們一定要放下，要我們注意身體。」余天也說，「綺綺現在一切痛苦都沒有了，我們要放下，我也替我女兒感到高興，有這麼多人關心她，她在天之靈會感到安慰。」

總統蔡英文今到場弔唁，安慰余苑綺家人。（台北市攝影聯誼會提供）

侯怡君與李妍瑾在離開時受訪，侯怡君表示失去至親的痛是痛徹心扉的，「希望活著的人能靠時間療癒，我覺得哭出來反倒是一件好事，『放下』是好簡單的一句話，但要做到真的很難，我們這些晚輩在亞萍姊身邊只能聆聽跟陪伴。」

李妍瑾（左）、侯怡君傷心受訪。（粘耿豪攝）

侯怡君說，余天是她見過最好的爸爸、最好的哥哥、最好的兒子，「他對待我們所有藝人朋友、身邊好朋友，他從來都沒有拒絕過，任何不管合不合理的請託幫忙，他永遠都站在第一線，他是我們打從心裡尊重的前輩，他很了不起，真的。」李妍瑾啜泣表示她與余苑綺是多年好友，過去受到余天許多幫助，稍早在靈堂時李亞萍還叮囑她日後不要輕易受騙，「亞萍姊都這麼傷心了，竟然還關心我」。