嘉義市去年推動「地方產業創新研發推動計畫」，共輔導11家業者完成計畫執行，今天辦年度成果展與外界分享「小城市‧大創新」的企業精神。（呂妍庭攝）

嘉義市去年推動「地方產業創新研發推動計畫」，共輔導11家業者完成計畫執行，今天辦年度成果展與外界分享「小城市‧大創新」的企業精神。（呂妍庭攝）

嘉義市去年推動「地方產業創新研發推動計畫」(地方型SBIR)，共輔導11家業者完成計畫執行，今天辦年度成果展與外界分享「小城市‧大創新」的企業精神，嘉義市長黃敏惠聽了業者心路歷程分享，直呼很精彩，充分展現產業嘉義隊的無限能量。

建設處長田長沛表示，嘉義市地方型SBIR這4年來培育47家中小型企業，累積補助金額達2800萬元，創造出總產值超過1.5億元以上，而該計畫推動15年已輔導逾百件計畫案，市府與業者一同成長。

黃敏惠進一步說明，嘉義市地方型SBIR每年成果都相當精彩，110年度的成果發表類型分為文創資訊類、食品生技及機械設計等，領域廣且各具特色，面對經濟、疫情等大環境的挑戰，中小型企業與市府一起並肩合作，在困難環境中創新突破，期許嘉義產業隊的大家凝聚力量，站在台灣的舞台拚全世界。

建設處指出，本次計畫成果各有特色，也充滿亮點，如元翊設計工程有限公司連結木業文化，規畫相關學習實體空間與木材文化體驗學習營；亞迦國際開發企業社因應疫情宅經濟興起，推出富含趣味性的DIY麵包製作素材包。另外，奇翰電子科技有限公司設計出新形態多功能電子看板系統，使生產過程中的相關訊號與數據可以被更有效地收集。

田長沛說，市府致力於開發具潛力、富有話題性的新計畫，期望透過創新研發發掘在地業者的研發能量，且各項數據都證明市府長年積極推動產業創新的決心，重申市府期望在產業發展中扮演一個中心點的角色，不僅提供業者大舞台，也投入了多項輔導資源，建立起不同產業間的溝通橋樑。