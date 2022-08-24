大陸四川達州渠縣高溫達攝氏43.9度，打破當地氣象站的最高紀錄。（摘自四川氣象）

大陸中央氣象台24日持續發布高溫橙色預警，近日屢傳山林火災的四川、重慶等地部分地區最高氣溫仍可達攝氏40度以上。今日下午2點58分左右，四川達州渠縣高溫達到攝氏43.9度，打破當地國家氣象站的最高紀錄。重慶市氣象台也發出預報，指24至26日三天市內大部分地區將持續晴熱高溫，呼籲市民防範中暑及森林火災，做好防溺水工作。

大陸中央氣象台24日上午6時繼續發布高溫橙色預警。預計今日白天，陝西南部、安徽南部、湖北西部和東南部等地有攝氏35至39度高溫天氣，其中，四川東部、重慶等地的部分地區最高氣溫可達攝氏40度以上。

據四川氣象官微消息，截至今日15時，四川高溫再次刷新紀錄。當地達州渠縣14時58分高溫達到攝氏43.9度，打破四川省國家氣象站的最高紀錄。

大陸央視新聞報導，據重慶市氣象台預報，未來三天市內大部分地區持續晴熱高溫，呼籲市民注意防範高溫中暑及森林火災，做好防溺水工作。同時，預計未來24小時（24日8時至25日8時），重慶市大部分地區森林火險氣象等級極高，嚴禁一切林區用火。