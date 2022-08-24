Youtuber「好棒Bump」近日因拍片踢爆柬埔寨詐騙事件而爆紅，但外交部卻否認影片內容的部分真實性，雙方各執一詞，引起不少網友討論。近日，同為踢爆系的Youtuber烏鴉與Bump合體拍片，痛批政府整天抹黑有在做事的人，透露自己已經忍很久，接下來要自創媒體公司來「用力的打這些不公不義」。

烏鴉指出，原本bump從回來一直就很低調，為了保護家人、不受到黑道的侵擾，不想過度宣傳這件事，結果因為政府被民眾謾罵無能，就有網軍副主任開始攻擊抹黑Bump，甚至還侮辱長相，攻擊Bump是噁男，「我想請問去柬埔寨救人跟長相有什麼關係？你才是真的心地醜。」

而Bump也講出解救人質的真相，透露現在又有人在帶風向說「這個網紅把事情都爆出來，以後人怎麼救？」Bump表示「因為省長後面的宏大大哥過世了，所以省長要垮台了，中柬義工隊隊長被抓，大家都被通緝，現在唯一可以救的線就是台商，去跟黑社會接洽談贖金，這也是外交部現在能做的事」，再經由這麼多單位的請託下，Bump才會錄面把這些事情拍出來，不然根本不想冒著個危險做這件事。

Bump也提及曾經想找教育部合作一起拍攝詐騙解碼，希望可以教育更多小朋友與年輕人要預防詐騙，結果教育部回答因為要選舉了，所以無法配合，連烏鴉聽到此事都覺得非常訝異，Bump更透露，當初確實有開會，如果哪個立委與副教育局長繼續否認，那就通通爆出來。他認為國家要進步，教育下一代應該是很重要的事。

另外烏鴉也順帶提及，當時疫情剛爆發很多地方都買不到酒精，結果有不肖商人將甲醇與異丙醇加水混賣，很多人向烏鴉求助，於是烏鴉親自化驗市面上的酒精將近一半都不符合規定，結果被經濟部拒絕檢驗回覆：「未滿75%的酒精不違法」，隨後透過人民力量經濟部才去檢驗，結果檢驗出來不符合規定超過6成，比烏鴉當初驗的還要多。烏鴉怒嗆「當時我都沒出來講這些事情，現在外交部連Bump都在抹黑，總是在抹黑我們有在做事的人！到底是怎麼一回事啊？」

烏鴉提到經過這次的事情，他們決定要開一家甚麼都敢罵「真正講求公平原則的媒體」，並強調「只要是民進黨的料，只要是真的我全收，我真的氣到，看到人家在那邊說水很深，我們也會反感，但這次拜託大家支持，我們這裡絕對沒有什麼水很深，話不會講一半，現在絕對是幹到底」並透露未來公司名稱才會公布，也直接向執政黨宣戰。