總獎金1000萬元的「女性永續創新人才培育競賽及築夢計畫」，由日月光投資控股股份有限公司主辦，銘傳大學承辦，即日起開始徵件。

為延續日月光集團創辦人張姚宏影女士（下稱張媽媽）的一生創業傳奇，及其「取諸社會、用諸社會」的精神，日月光投控特舉辦「女性永續創新人才培育競賽及築夢計畫」徵件活動，即日起至111年9月15日止，希冀落實「日月傳承，永續創生」理念，積極發揮企業社會責任的正面影響力，提供總獎金1000萬元，鼓勵女性勇於創新築夢。

銘傳大學表示，為讓參賽者了解活動規則及規範，徵件線上說明會特選在張媽媽生日─7月15日舉行，主要傳遞張媽媽為人處事寬厚、氣度恢弘，憑藉勇氣努力不懈的精神。以激發女性創新思維，帶動女性創業風潮，實現自我理念，建構充滿活力、多元創業環境。

此活動由日月光投控主辦，日月光社會企業股份有限公司、財團法人張姚宏影社會福利慈善事業基金會、財團法人日月光文教基金會協辦。計畫內容應以前瞻、科技、永續、共融為主軸，鼓勵女性發展或應用前瞻科技，解決現有社會問題，推動環境永續，提出促進永續創新人才具體策略和做法。

日月光女性創業競賽說明會 銘傳一週直播版

詳細活動辦法請見活動網站，活動須知及相關文件，可至本計畫網站下載。為利大眾更瞭解活動內容，已於111年7月15日辦理線上說明會，可透過影片更了解計畫內容。