2022台灣機器人與智慧自動化展即日起在台北南港展覽館展出4天，今年智慧製造實體展覽分有4個展區，其中e-go台灣租車旅遊集團所推出的2部迎賓型機器人小Fa、小Me，經桃園機場壓力測試後，能在偌大的機場迎賓大廳內，迅速處理客人的預約訂單，並且快速的帶領旅客前往搭車地點與接機司機會合。

e-go台灣租車旅遊集團是目前國內服務規模最全面、各式車種最齊全的集團，在疫情期間研發針對解決疫情多變及解封後所帶來旅遊人潮的防疫問題，決定在機場推出劃時代的AI機器人機場多國語言迎賓創意實證計畫。

經過程式研發升級後，將由國門迎賓大使機器人小Fa（發），穿上亮眼的制服站在入境大廳最顯眼的位置，提供旅客已預約租車的確認服務，旅客可選擇最熟悉的語言，輸入訂單號碼或者掃描業者所提供的預約QR-code碼，小Fa就會馬上提供接機駕駛的相關資訊及預估抵達時間。

旅客也可跟著小Me（秘）一起前往駕駛即將抵達的指定等候區，不用再擔心自己或是朋友在寬拓的機場，會分不清東南西北，找不到與接機駕駛會面的地點。

但小Me穿梭在人來人往的入境大廳，會不會撞到人或是被行李推車撞到？e-go台灣租車旅遊集團表示，小Me可是配有強大的感測技術，能夠隨時感應周遭的變化，除了即時的避讓，還會發出語音讓旅客知道，因為安全是小Me最高的原則。

e-go台灣租車旅遊集團表示指出，在後疫情時代，小Fa和小Me的出現可有效降低人與人之間的接觸，當然也就降低染疫風險，並也可以協助政府提供政令的宣導配合支援或機場所需要的服務措施宣導等。

為慶祝小Fa與小Me能參與機器人展，e-go台灣租車旅遊集團舉辦贈票活動，民眾只要掃瞄機器人身上的二維碼，就會贈送台北觀光雙層巴士車票1張。如果拍攝機器人在展場實測的倩影，上傳至個人社群媒體，截圖後發送給e-go台灣租車旅遊集團，就可以加碼參與抽獎，獎項為現在最火爆的雙層餐廳巴士餐券。