針對臺南兩名員警遭歹徒襲擊而不幸因公殉職案，中國國民黨今（22）日表示痛心不捨並盼家屬節哀，支持警方強力執法，盼盡速逮捕嫌犯並予以重懲。南臺灣治安已亮起紅燈，呼籲政府應改善警察執法環境，加強維護治安。

國民黨表示，總統蔡英文曾說「對於大家關心的治安問題，一直是我們施政的重點」、「會讓每位執法人員，在執法時都能秉持專業，不受到不當的外部干擾」，但重大刑案仍屢難禁絕；內政部長徐國勇曾說「臺灣治安在全球名列前茅」，近期南臺灣卻連續發生多起重大刑案震驚社會，民進黨政府不能再持續吹噓治安成績、粉飾太平，卻對治安惡化束手無策。

國民黨指出，高雄市警察局長林炎田曾自滿「治安很優質」，結果上週高雄就發生嫌犯在光天化日下在醫院殺人事件，引起輿論譁然，要求改善治安，當時民進黨竟護航稱嫌犯是從新北來的，應由新北負責，難道現在執法還要看嫌犯的戶籍地？臺南市長黃偉哲7月自負稱「臺南市治安滿意度調查，在全國各縣市名列前茅」，結果8月就發生殺警事件，造成兩名員警不幸殉職，再度震驚社會，可見得民進黨政府總是過於得意，輕忽維持治安的困難度。

國民黨表示，根據警政署資料，高雄109年治安事件發生8242件、110年則發生8298件，治安越趨敗壞，陳其邁市府並未擔負起應有的改善治安責任；而今年1到5月的刑案犯罪率，臺南為每10萬人594件，更是六都最高。再加上近期發生的兩起重大刑案，可見南臺灣的治安已亮起紅燈！呼籲民進黨政府別再推卸責任，應有更積極作為改善治安，改善執法環境，體恤基層辛勞，國民黨力挺警方強力執法，也盼全民支持警察掃蕩不法，讓民眾過更安穩的好日子。