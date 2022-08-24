黃國倫、寇乃馨讚艾成是10分的歌手，並擁抱安慰其家人。（羅永銘攝）

黃國倫、寇乃馨讚艾成是10分的歌手，並擁抱安慰其家人。（羅永銘攝）

王童淚崩看艾成最後演出身影。（羅永銘攝）

艾成出道的選秀節目《超級偶像》評審黃國倫，今帶領《超偶》歌手張芸京、符瓊音、林吟蔚、廖志良、江明娟，在艾成追思音樂會大合唱〈全部攏是祢〉，黃國倫表示，「我很想開心一點，可是我還是很想念你（嘆氣）。如果你真的想去鳥巢開演唱會，我幫你辦，因為我連便當要訂幾個都知道。我以為未來還有很多時間幫艾成辦演唱會。雖然知道他去了更好的地方，還是不捨，很想他。」

黃國倫除了代表《超偶》、代表艾成在台灣夢想的開始的地方致詞，也介紹艾成的「最後絕響」，那是艾成8月5日在民視攝影棚錄製胡瓜新節目《最強綜藝秀》帶來毫無冷場的熱舞演唱，一首〈對你愛不完〉贏得滿堂彩，卻也是他最後一次的舞台表演。播完影片後，黃國倫說，這就是最棒的艾成，希望觀眾周六晚間可以看看艾成最後身影有多麼精彩，「艾成的最後身影是〈對你愛不完〉，瞳瞳，他說對妳愛不完，爸爸媽媽，艾成對你們愛不完！」

他說，艾成在大家印象中是唱跳歌手，但在《超偶》時，他原本是老派深情歌手，「我對艾成說，你繼續老派，很快會被淘汰。他不會唱跳，卻開始每天苦練5個小時，最後用唱跳拿到《超偶》總冠軍，他是實至名歸的全才，又唱又跳，臉不紅氣不喘」，他還對著台下的王瞳說：「他穿的衣服、流蘇，還是瞳瞳一針一線做出來的」。

黃國倫回憶，艾成拿到《超偶》總冠軍後兩人很少聯絡，「他的高潮、低潮我都缺席，但非常奇特，今年四月我跟乃馨從大陸回來，上帝讓我們很想陪伴艾成，有過幾場視訊、很常聊天，補足這幾年的缺席。還去吃了一頓大餐，他客氣地想叫最便宜的，最後還是叫了最貴的」，他也帶艾成到家裡看了艾成夢寐以求的吉他蒐藏，「他一直興奮哇哇叫，後來還大聲唱歌，引來鄰居抗議！這就是艾成，從來不吝於訝異、興奮回應，你沒那麼好，他卻回給你加倍的好；我跟乃馨很想幫助『一同進城』，和張芸京做了一場直播，直播完後，我有15件打歌服從來沒穿過，真的很貴，每件衣服他都穿得剛剛好，好像為他買的。他說這好像上帝給我的衣服，你真的要送我嗎？還一直講說我們身材一樣，我非常不想承認。這麼可愛的艾成，我不能理解，好希望只是個惡夢、惡作劇喔，他等等會走出來說ㄈ『歹勢喔』」。

他說，艾成為大家留下很多歡笑和感動，他有天收到艾成簡訊，說為瞳瞳寫了一首歌，「後來才知道艾成希望我幫他製作這首歌，但不好意思說，因為我很貴。我應該幫他做，可是很忙，也沒聊下去。我熬夜變成完整版，希望瞳瞳今天跟艾成一起完成這首歌，這是他最後願望，他要送妳的！」

黃國倫並表示，艾成曾至少3次跟他說「謝謝你，如果不是你，我不會拿到總冠軍。你兩次給我10分，謝謝你，就是你幫我，符瓊音才無法拿到冠軍」，讓他不禁懷疑

「我真的給你那麼高嗎」，艾成離開後，網路影片到處都是，他看到總冠軍賽、看到自己打的分數，「我兩次只給9分，我沒有給10分。但這就是艾成！你給他9分，他覺得你給他10分，你給他一點點，他覺得你給他許多！他總是給你超乎想像的回應、加倍的回應，這就是他可愛的回應。我對不起你。我不應該給你9分，但我也不能對不起符瓊音，我應該給你10分的」。

為了彌補這缺憾，黃國倫與老婆寇乃馨拿出寫著「10」分的評分牌，「我要把欠他的分數還給他，這是我們昨天連夜做！」黃國倫激動哽咽地說：「你的歌聲十分深情！你的創作十分動聽！你的笑聲十分爽朗！你的笑話十分的冷！你的愛心十分炙熱，

你的人生十分精彩，艾成，我們十分懷念你！」兩人並在後面簽名，把評分牌獻給艾成父母，「這是我欠他的分數，這是《超偶》的評價，他是10分的歌手！」

《超偶》幫同學也輪流致詞懷念艾成，江明娟說，艾成上《超偶》第一次PK的就是她，「結果我輸！他後來見面時就說，娟姐，就叫妳努力一點唄！他用幽默風趣化解尷尬，我們久久聚會，他就會問最近過得好嗎，永遠主動第一優先關心我，聚餐結束也會給我大大擁抱、給我最深的祝福，並不忘說有空來教會嘛。我會記得他的笑容和誇張的笑聲」。

林吟蔚說，認識艾成在《超偶》第二屆比賽，艾成比賽時原本不是唱跳，因為發現唱跳好像比較容易生存，就時不時鼓勵他們，有時要唱評審指定曲，他因為已經開始唱跳，就會很熱心提供經驗，他自己躲在角落準備好了，就跑來看我們狀態OK嗎。」10幾年來，他們在節目上會遇到、私下也會聚會，艾成是個把歡笑帶給大家、關心每一個人，常對她說「壓力不要那麼大，哥風風雨雨都經歷過」，他真的是個很照顧後輩、很好的哥哥，未來會一直把他的笑容放在心上，謝謝他帶來這麼多歡樂。

當年《超偶》被艾成打敗的符瓊音哭著說，艾成真的是一直能把她弄得哭得很醜的人，「總冠軍賽，他讓我哭得很醜，醜照點閱至今還很高。上次讓我哭得要死，今天又成功讓我淚眼婆娑，發我來這通告也沒說通告費怎麼領。未來再見面時，我們還欠一次聚會與通告費，我找你領！」她希望艾成現在非常開心、完全沒煩惱，「非常榮幸與你同一屆，看到你永不服輸精神，我那時哭，我並沒有怪你喔！我們私下都是很好的朋友」，她也對艾成爸媽說，艾成真的是一個很棒的孩子，從不會做生意到創業， 他努力到你無法忽視他的努力。

和艾成情同兄妹的張芸京則是未語先哽咽，她說自己寫了一些話要給他，如果沒稿子應該講不出半句話，「親愛的成成，我超越血緣的哥哥，14年前在超偶相遇的緣分是上帝的緣分，前面11年是伏筆，2019年3月，我遇到人生低谷，在華視遇到你和瞳瞳， 你堅定跟我說『阿京，你要繼續唱歌』，我愣在原地無法動彈，因為我原以為這世上不會再有人跟我說這樣的話，更不會有人期待我的歌聲」。

她說，「那晚瞳瞳暖心陪伴我，看出我內心深處的無助。妳和成成的關心，約我出來熱炒店，放著6年前你的短片， 看著你身邊有一群不看你為怪的人，當時的我也剛經歷自我放逐流浪，看到你身旁這麼多人對你捨命的愛，好希望也可有不看我為怪、愛我的家人。2019年3月5日，我們相遇，也是我生命翻轉，謝謝你們在我需要時伸出雙手擁抱我。你之前跟我道歉，說你上節目說了我敗部復活這件事，我說拜託！我跟你是誰啊，京成兄妹耶，你回我說果然是我永遠的妹妹。親愛的哥哥，京成兄妹少一個成，我至今不知道怎麼面對我們剛錄完的新歌，相信你一定會說阿京，你一定要繼續唱歌。耶穌既是唯一，愛就是永恆，雖然不捨，卻篤定知道，你已經在那份永恆的愛中」。