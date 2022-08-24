已連跌4日的日經指數，24日持續走低，雖然能源族群因國際油價反彈而上漲，但日經指數還是一度跌至28,282.21點，並創8月12日以來新低。午盤情況未見好轉下，日經指數收28,313.47點，跌139.28點或0.49%。東證收1,967.18點，跌4.26點或0.22%。

分析師認為，近期市場拋售的動作暫時停止，但不太容易看見反轉為買進的現象，尤其是在一些重大事件發生之前。目前比較需要關注的，就是聯準會在美國時間25日所舉行的全球央行年會中，發表對景氣的看法。

日股中，科技類股表現最差，其次是醫療保健以及消費產業。另外，電玩族群全部躺平，像是科樂美跌2.82%，任天堂跌2.61%，萬代南夢宮跌2.07%，索尼也跌1.39%。

權重類股方面，迅銷跌0.93%，東京威力科創也跌2.18%。不過，在擔憂通膨大增之下，資金流向能源類股。另外，收漲10%的東京電力漲幅較大，因為當地政府正準備重啟部分核電廠。

驗車數據造假醜聞擴大的日野汽車，股價經過前兩日大跌1成，並創兩年多新低後，24日反彈5.6%。不過，母公司豐田汽車24日表示，已把日野從合作夥伴名單中刪除。