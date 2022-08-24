2022年亞洲唯一、台灣首屆Red Bull飛行日將於9月18日在MITSUI OUTLET PARK台中港登場，今日公布活動、評審及表演陣容。運動局長李昱叡表示，台中市積極推廣並鼓勵民眾參與多元運動，很榮幸這項精彩萬分的創意賽事在台中舉辦，這項號稱地表最熱血、最狂的創意飛行器大賽共有633組隊伍報名，日前市長盧秀燕也現身力挺並公布入圍決賽最終45組，歡迎大家到台中感受酷運動的魅力。

李昱叡表示，入圍決賽的最終45組將進行創意與飛行距離的對決，期盼藉這次賽事讓全國民眾體驗台中酷運動、酷城市的活力與熱情，打造獨一無二的飛行體驗。

主辦單位強調，已在近百座城市舉辦的Red Bull飛行日今年首次移師台灣，活動當天不僅能看到台灣地標101、路邊常見的檳榔攤，甚至是餐盤上的薑母鴨、刈包都將飛上天！另外，知名YouTuber「上班不要看」及「HowFun」也將帶著自己的飛行器與民間高手一同較勁，而「谷阿莫」也將代表FamilyMart一飛衝天。

這次評審陣容包含Red Bull運動員戴資穎、Red Bull電競選手石油王及Red Bull電競隊閃電狼、工業系Youtuber超認真少年、小春Kenzy及大淵Muta都將齊聚台中，見證國人的創造力，一同為飛行隊伍「打分數」。

李昱叡表示，盧市長致力推動「酷運動酷城市」，歡迎全國民眾前來參加、盡遊台中，感受台中豐富的觀光美景，品嘗在地米其林推薦餐廳、夜市特色小吃，深度體驗台中之美。飛行日活動內容將全程在Red Bull官方Facebook直播；此外，民眾也能透過LINE VOOM官方帳號及Yahoo TV同步掌握直播內容，歡迎全國民眾參與全台首次的Red Bull飛行日活動，觀賞最瘋狂、大膽的飛行秀，詳細資訊請上官網 ( https://www.redbull.com/tw-zh/events/red-bull-flugtag-taiwan-2022 )查詢。