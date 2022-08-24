綠色公民行動聯盟公布2021年空污、水污十大違規企業名單，並從違規事實嚴重性、總裁罰金額與次數綜合評量，頒發第四屆「環境金害獎」，獲獎包括四度上榜的國營事業「中油」以及化學原材料製造商「華鉬實業」、半導體導線架製造商「利汎科技」與經濟部工業局轄下的工業區服務中心。

綠盟指出，歷屆空污上榜名單中有六成是「石化相關產業」，近年的違規次數已減少6成，但總裁罰金額卻未隨之降低，從裁罰事由分析，主因為石化業近年仍有多次嚴重的火災與設備故障造成的空污事件，遭裁罰高額罰鍰。歷屆水污上榜主因的「超標污染」事件，違規次數並未有大幅改善，儘管2021年總裁罰金額較2020年減少了1億5千萬，但仍佔了水污總裁罰金額的七成，顯示企業的污水管理防治，仍需付出更多的努力。

綠色公民行動聯盟研究員陳震遠表示，利汎科技是一間位於新竹縣關西鎮的半導體導線架製造商，去年發生強酸洩漏，造成水坑溪魚群大量死亡，6天後，又遭查獲排放超標廢水，銅離子濃度超標8.7倍、銀離子也超標。利汎一週內兩次超標，都被環保機關認定為情節重大，共遭裁罰600萬元並勒令停工。顯見該公司並未善盡環境管理責任。

陳震遠指出，華鉬實業位於彰濱工業區的工廠於2020年2月遭查獲繞流偷排廢水，於2021年遭環保署裁罰1103萬6000元，違規情節重大，呼籲鋼鐵大廠必須善盡敦促供應鏈改善污染的責任，對於嚴重違規的供應商，必須有更嚴格的篩選措施。

陳震遠說，2021年違反水污法遭裁罰金額最高的是經濟部工業局中壢工業區服務中心的污水處理廠，共開罰1197萬元，2021年共有四次超標排放廢水，且工業區排水量遠較一般工廠大，若有超標，將嚴重危害承受水體水質。除了中壢工業區污水處理廠外，2021年經濟部轄下工業區污水處理廠共因排放超標廢水遭裁罰19次，總金額達2591萬5500元。

綠色公民行動聯盟研究員柯乾庸表示，國營事業「中油」因4次火災事故、3次設備元件洩漏與2次異味超標，合計裁罰1015萬，再次蟬聯裁罰次數榜首，也是第四度獲頒環境金害獎，污染霸主四冠王當之無愧。