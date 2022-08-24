山佳遺址就在現今信和電視旁農田可以大量古陶露頭。（謝明俊攝）

山佳遺址範圍相當廣，涵蓋至目前竹南君毅中學。（謝明俊攝）

竹南蛇窯將在27日復刻燒製山佳陶。（謝明俊攝）

台灣陶文史協會理事長鄧淑慧展示利用古山佳陶片來復刻仿製山佳陶。（謝明俊攝）

古陶研究者鄧羽婷全心投注復刻山佳陶。（謝明俊攝）

台灣陶文史協會日前在竹南國中小學堂舉辦山佳陶復刻研習會。（台灣陶文史協會提供／謝明俊苗栗傳真）

台灣陶文史協會與竹南蛇窯全力保存山佳遺址。（台灣陶文史協會提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南蛇窯復刻山佳陶，採用山佳當地採得的紅土來復刻製作山佳陶。（謝明俊攝）

竹南鎮山佳里一帶有一片大範圍的疑似古代文物遺跡，目前暫時以地名命名為「山佳遺址」，由於目前尚未經過政府及學術單位正式認證，所以全面性的研究及保存工作無法展開，竹南蛇窯窯主林瑞華、鄧淑慧夫婦為了喚起大家對山佳遺址重視研究保護，在竹南蛇窯舉辦復刻山佳陶活動，希望能引起政府重視展開遺址文物認證保護行動。

根據台灣陶文化協會理事長鄧淑慧多年的研究探勘，山佳遺址位於苗栗縣竹南鎮山佳里與頭份市山下里之間，估算時間層約從3200年前開始，1800年前結束，範圍以山佳為中心，北至桃園南至台中大甲。目前由於遺址上多數已蓋有建築物，最主要的指標點就是竹南鎮公義路信和電視旁側農田至君毅中學間的帶狀地帶，當地居民到現在都可以隨意在空地上發現露頭的古陶器碎片，而且數量相當多。

山佳遺址最早是在1983年，由地方文史工作者謝佳榮在地表層發現陶器碎片以及大量各類型石器，透過道路切出斷面觀察到的史前文化層厚度可達1公尺左右。肉眼可見千年陶片，可大膽假設遺址年代範圍更大，若能進行正式的考古挖掘，也許能找到3、4000甚至是5000年的遺址。山佳遺址出土大量陶片且文化層種類豐富，推測可能是當時的陶器製造中心，專家也推測可能與竹南後龍當地的道卡斯族有關。

鄧淑慧指出，山佳遺址發現至今已近40年，連苗栗當地也鮮少人知道遺址存在，雖然考古界已得知遺址存在的事實，但僅有2008年進行過遺址文化內涵調查研究，實際上考古團隊依舊無法深入探究，原因即是程序問題，從發現遺址到列冊或指定遺址需要經過重重程序，而山佳遺址現無正式身份，無法受到文化資產保障，隨時都可能再受到擾動破壞。

台灣陶文化協會投注對山佳遺址保存的關切，並從陶的角度出發，透過舉辦多場講座、走讀、實作原始陶等，以輕鬆活潑的方式介紹給群眾什麼是山佳陶，並且為了避免山佳遺址將隨著世代更迭，為後世所遺忘，現階段更需要的是讓全台民眾看見它的存在，進而思考遺址與這塊土地生活並存的方法。

竹南蛇窯窯主林瑞華並與史前陶研究者鄧羽婷共同復刻山佳陶，利用採自山佳地區的特殊紅土來復刻仿製昔日的山佳陶，林瑞華根據多年製陶經驗分析山佳陶碎片形制等特性，先民在製陶的土胎裡已懂得混和部分砂土，以減少陶器在燒製時的變形爆裂問題，並增加陶器的透氣及含水功能，是相當先進的製陶技術。

鄧淑慧強調，新石器時代晚期的山佳遺址，其文史價值和內涵是有實力和立場成為國定遺址，但需地方政府做為主要推動，並向中央提出，山佳遺址才有機會成為大家全民的文化資產。台灣陶文史協會與竹南蛇窯在8月21日、27日舉辦「被遺忘的山佳遺址」活動，將帶領民眾認識這個尚未有身份的文化資產，期望山佳遺址的文化光芒能有機會再次重見天日。