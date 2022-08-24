雖然台灣遍地都是早餐店，可以藉此發現大部分的人都會吃早餐，但還是有部分民眾沒有吃早餐的習慣。一名網友表示，過去早餐主餐加上飲料頂多50元，不過如今一套早餐卻是至少80元起跳，讓他因此決定不吃早餐。許多網友看了之後，也紛紛分享自己不吃早餐的原因。

原PO在PTT以「因為價格不吃早餐的人多嗎」發文表示，自己大學時期早餐店點個漢堡加大冰紅的特餐，價格打死也只要50元，如今沒有特餐只能單點，加蛋後一套主餐加飲料都是80元起跳，因此他都會思考，「乾脆忍一下吃午餐算了QQ」，不過也好奇是否有人跟他依樣因為價格拒絕吃早餐。

對此，許多網友紛紛回應，「大冰奶和漢堡+蛋+起司竟然要115」、「三明治加咖啡就破百了」、「直接戒掉早餐，變成168斷食」、「早餐店漲成這樣早就不在外面買了，自己弄比較省」、「吃早餐會想睡覺」、「真的不吃早餐了，CP值最差的一頓」。

不過也有網友分享吃早餐的替代方法，「麥當勞一個豬肉滿福堡加大杯可樂才75」、「饅頭豆漿也才30元左右，吃太多也沒比較好」、「早餐真要吃，我寧願吃3個荷包蛋就好」、「全家還有49元套餐」、「改吃超商，畢竟已經差不多錢了，而且比較不會拉又多一次對獎機會」。