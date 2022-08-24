有媒體獨家報導，前新竹市長林智堅退選，桃園市長由立委鄭運鵬接手，卻傳出同黨前立委鄭寶清有意參選，並獲副總統賴清德陣營支持；賴清德辦公室發聲明，8月12日選對會中，賴清德副總統發言表示「目前情勢複雜，也是全黨最需要團結的時刻，全力支持共同的決定」，全體成員一致支持鄭運鵬委員參選桃園市長。記者所撰內容全係虛構、捏造之情事。

對於該媒體記者的報導，賴陣營聲明指出，歷來多次撰寫關於賴清德副總統新聞，從未問過副總統本人以及辦公室，新聞內容多與事實不符，賴清德副總統重視新聞自由，極不願興訟個別記者，亦請該記者自重。

聲明強調，8月16日，民進黨中央黨部已正式澄清「賴清德副總統為本黨選對會成員，並在上周選對會充分討論後，一致同意徵召 鄭運鵬委員接棒參選桃園市長，期許全黨可以團結延續桃園執政。有心人士刻意混淆跟分化支持者，希望可以立刻停止這樣的假訊息傳遞。賴副總統在上週選對會做出決議後特別強調，全黨在此時此刻應該積極團結支持鄭運鵬委員，並將選舉焦點回到市政願景擘劃上。」

對於這位媒體者，聲明表示，旨在刻意造假總統、副總統關係不睦，破壞民進黨內團結，其心可議，令人費解。