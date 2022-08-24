台中市警第三分局頻接獲民眾檢舉，非法改裝噪音車妨害民眾安寧，23日深夜在台中東區旱溪西路一段與建德街周邊，攔檢疑似改裝及噪音車輛，整場勤務總計檢測出15輛不合格車輛，依法開出近3萬5700元罰單，還給民眾寧靜安全的夜晚。

台中市警第三分局指出，23日深夜警方執行「環、警、監聯合稽查」，並結合「取締酒後駕車暨防制危險駕車」專案勤務，於周邊路段實施封閉式路檢，於旱溪西路1段與建德街周邊攔停行經攔查點疑似改裝及噪音車輛，共計攔查21輛改裝及噪音車有15輛不合格，另查獲酒後駕車1件。

警方表示，經由環保局儀器設備檢測不合格的15輛車，其中1輛為外送員的機車，超出標準值為91分貝，另1輛重型車機車甚至達106分貝，這些檢測不合格的違規車輛，環保局當場即依噪音管制法第26條規定告發，共計處3萬5700元罰鍰，後續限期改善至複驗合格。

警方呼籲，非法改裝車體、電氣設備，將使車輛安全結構減弱，危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例第18條，可處2400元以上9600元以下的罰鍰，並責令檢驗；非法改裝排氣管除違反「噪音管制法」，可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重罰6000元以上，2萬4000元以下罰鍰。

台中市警第三分局長楊川表示，統計今年1月迄今，警方執行「環、警、監聯合稽查」專案勤務已9場次，攔查檢驗不合格噪音車輛達63件，另通報467件噪音車輛，嚇阻心存僥倖者改裝車輛、競速危駕，未來持續與環保局、監理站單位配合執行取締噪音改裝車聯合稽查工作，讓非法噪音車無法遁形。