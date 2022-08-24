找對象一定要擦亮眼睛，才不會錯付真心，尤其當對方出現出軌跡象，更要即時停損、果斷分手，避免未來被一再傷害。《搜狐網》運勢專欄分享，生肖屬羊、猴、蛇的男人特别花心，容易出軌，尤其屬蛇的男人，即便結了婚也無法將他們套牢，千萬要提高警覺。

第三名：生肖羊

屬羊的男人屬於悶騷型，外表看起來老實、內向，其實心裡特別花心，只要看到漂亮的女人經過，視線就離不開對方，而且他們喜歡到處灑網，找很多備胎，未來就能隨心所欲換對象，也不管結果如何，只要自己開心就好，若遇到這樣的男人，一定要躲得遠遠的，以免自己受傷。

第二名：生肖猴

屬猴的男人性格雖好，卻喜歡花天酒地，拈花惹草，而且他們特別喜新厭舊，明知自己非單身，但只要長相好看、身材姣好的女人主動誘惑，他們就控制不住自己，硬要跟對方搞曖昧，甚至背著女友或老婆和對方在一起，所以談戀愛一定要擦亮眼睛，若發現對方有出軌跡象，一定要果斷分手，否則受傷的只有自己。

第一名：生肖蛇

屬蛇的男人特別愛撩妹，不論到哪裡，只要看到有興趣的對象，就算女友站在一旁，也會主動上前攀談，也不在乎女友是否生氣，只要自己開心就好。最重要的是，屬蛇的男人很懂女人的心思，幾句花言巧語就可以把對方治得服服貼貼，因此很多女人受騙，像這樣的男人，用婚戒也無法將他們套牢，即便結了婚也要提高警覺。