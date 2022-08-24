公平會24日指出，弘軒科技有限公司不當使用競爭事業名稱作為關鍵字廣告，且關鍵字廣告整體內容使人誤以為兩者具有一定合作關係，為榨取他人努力成果之顯失公平行為，且足以影響市場交易秩序，違反公平交易法第25條規定，處10萬元罰鍰。

公平會表示，事業單純購買他事業的名稱、商標或其他營業表徵作為關鍵字廣告，如有助於提供網路使用者更充分實用的資訊、降低搜尋成本等社會利益，並未違反公平交易法，但如果關鍵字廣告呈現的整體內容，有使人誤以為兩者屬同一來源、同系列商品或關係企業，將無助於消費者獲得更充分正確資訊及降低搜尋成本，倘足以影響市場交易秩序，則違反公平交易法第25條規定。

公平會調查後發現，弘軒公司於2021年5月23日至12月27日間，使用競爭事業的名稱「元儀科技」作為關鍵字廣告，但弘軒公司所設定的廣告文案中，將競爭事業與自己公司名稱並列而呈現「專業元儀科技,德國進口-弘軒科技」，或單獨以較大字體強調競爭事業之名稱而呈現「元儀科技-熱像儀」等，點擊關鍵字廣告都將導引至弘軒公司網站紅外線熱像儀相關介紹。

公平會指出，因為弘軒公司關鍵字廣告整體呈現方式，容易使網路使用者認為元儀公司與弘軒公司具有一定合作關係，將增加弘軒公司網站被到訪及成立交易的機會，同時減少元儀公司接觸潛在客戶的機會，並減損「元儀科技」事業名稱所蘊含的經濟利益，足以影響市場交易秩序，違反公平交易法第25條規定。

公平會呼籲，廣告主無論是自行管理或透過代理商刊登關鍵字廣告，除應充分瞭解與廣告平臺簽署相關規範內容外，在使用關鍵字廣告「插入式」功能時，應在廣告對外露出前，先檢視注意廣告群組內的關鍵字字詞是否包含競爭事業名稱，避免關鍵字廣告將事業名稱併列呈現而有觸法的疑慮。